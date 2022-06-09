الناطور يفوز ببطولة نادي جامعة البترا لتنس الطاولة بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:فاز الدكتور محمد الناطور ببطولة تنس الطاولة الثالثة التي نظمها نادي جامعة البترا ضمن سلسلة فعاليات احتفالا بعيد الاستقلال، وجرت منافسات البطولة في الصالة الرياضية في جامعة البترا بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وتوج عميد شؤون الطلبة الدكتور فتحي الفاعوري الفائز وكرم المشاركين في البطولة، وفاز الدكتور محمد الناطور من كلية الصيدلة والعلوم الطبية في المباراة النهائية على منافسه الدكتور عبد الرحمن الناطور من كلية العلوم الإدارية والمالية، وقد سبق المباراة النهائية مباراة استعراضية فاز فيها الكابتن فيصل إبراهيم نجم المنتخب الوطني على الأستاذ الدكتور خالد مطالقة عميد كلية الصيدلة سابقاً.

وشكر رئيس النادي الزملاء في الهيئة الإدارية لنادي الجامعة ولعمادة شؤون الطلبة على إنجاح هذه البطولة.