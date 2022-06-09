أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بالعيد الثالث والعشرين للجلوس الملكي‎‎

وطنا اليوم:ترفع أسرة جامعة فيلادلفيا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، بمناسبة العيد الثالث والعشرين للجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم أن الوطن بُني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني، عبر مراحل النشأة والتطوير والبناء والازدهار، وأسرة الجامعة إذ تجدد البيعة والولاء لسيد البلاد فإنها تتضرع إلى الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أردننا الغالي من كل مكروه ،وتتمنى دوام التقدم والازدهار لوطننا العزيز في ظل القيادة الهاشمية المظفرة ، وقد استعاد الوطن عافيته بعد أزمة كورونا.

وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.