أسرة جامعة الإسراء تهنئ بعيد الجلوس الملكي

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة الإسراء بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس جامعة الإسراء في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل أردني وأردنية الوفاء لقائد الوطن بالمضيِّ قُدُمًا على نهج قيادته الهاشمية في تعزيز الإنجازات لرفعة الأردن وحماية استقلاله وصون وحدته الوطنية

ودعا نصيرات المولى عز وجلّ أن يحفظ الوطن ويبقيه آمنًا مستقرًّا مزدهرًا في ظل حضرةِ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم ووليِّ عهده الأمين.