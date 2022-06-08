جامعة الإسراء تشارك في الاجتماع التعريفي لمشروع IREEDER المدعوم من الاتحاد الأوروبي في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم _ شارك كل من الدكتور محمد زكريا صيام والدكتور زكريا العمري من كلية الهندسة والدكتور أحمد الشنطي من كلية تكنولوجيا المعلومات في الاجتماع التعريفي لمشروعIREEDER المدعوم من الاتحاد الأوروبي في جامعة فيلادلفيا.

حيث يهدف المشروع إلى تطوير المناهج الدراسية لتخصص الهندسة الكهربائية لمواكبة التطورات العالمية وتهيئة الخريجين لسوق العمل في مجالات الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء.

ومن الجدير ذكره أن هذا المشروع يشارك به بالإضافة إلى جامعة الإسراء كل من جامعة الحسين بن طلال وجامعة مؤتة وجامعة الطفيلة وجامعة فيلادلفيا، مع عدة جامعات أوروبية من اليونان وقبرص والبرتغال واسبانيا وايطاليا.