مناسبة عيد الاستقلال .. عبيدات يفتتح اكبر جدارية للهاشميين في أردنية العقبة

وطنا اليوم:العقبة – عمر الصمادي :ضمن احتفالات الجامعة الأردنية باستقلال المملكة الـ 76 افتتح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات بحضور رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الأستاذ الدكتور عامر سلمان جدارية (الجامعة الأردنية – العقبه) والتي تشتمل على صور تؤرخ لمحطات وحقب المسيرة الهاشمية منذ تأسيس المملكة إلى اليوم.

وثمن الدكتور عبيدات الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاز هذه الجدارية في الصرح العلمي والاكاديمي التنموي الأهم في محافظة العقبة وهو الجامعة الأردنية التي وضع حجر أساسها وحولها من حلم إلى حقيقة حضرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مبينا ان الفن وسيلة للتعبير عن محطات مهمة في تاريخ بلدنا.

واكد على ان الجامعة الأردنية في عمان والعقبة جسدت ارقى واعظم معاني الاستقلال وستبقى عنوان للإنجاز الهاشمي على مختلف الحقب منذ عهد جلالة الملك عبدالله الأول إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتأتي هذه الجدارية التي نفذتها دائرة الخدمات والأنشطة الطلابية في الجامعة / شعبة المكتبة لتحمل في طياتها دلالات ومعاني المسيرة الهاشمية الحكيمة، وتعبر عن الاعتزاز والفخر بما تمثله من قيم أصيلة للروح القومية العروبية، حيث تعتبر من اكبر الجداريات على مستوى الجامعات الأردنية بطول 14 مترا