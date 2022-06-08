دورة تدريبية حول الاسعافات الاولية ومكافحة الحرائق في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:ضمن الفعاليات والأنشطة اللامنهجية والتي تعقدها كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا نظم قسم إدارة المستشفيات وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في محافظة جرش دورة تدريبية لطلبة الكلية حول “الاسعافات الاولية ومكافحة الحرائق” بحضور نائب رئيس الجامعة عميد كلية الأعمال الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.

وخلال الدورة التي جرت في الجامعة التي قدمها ضباط من مرتبات مديرية الدفاع المدني حيث استعرضوا فيها نبذة عن الاسعافات الاولية وأهميتها ، بالإضافة الى كيفية اتخاذ اجراءات السلامة العامة مع الحالات الطارئة كضربات الشمس والإرهاق والجروح والغرق والى انواع الطفايات اللازمة في حالات الحريق وطرق استعمالها مستعرضين لبعض المواقف والحوادث التي تواجه الدفاع المدني وبشكل يومي وكيفية التعامل معها. وفي نهاية الدورة تم تقديم درعًا تذكاريًا و توزيع شهادات تقديريه على مدربي الدورة بالإضافة الى شهادات على المشاركين من طلبة الكلية.