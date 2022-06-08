بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

مركز لغات فيلادلفيا يعقد ورشة عمل فن باتك BATIK بالتعاون مع السفارة الأندونيسية‎‎

منذ ثانيتين
مركز لغات فيلادلفيا يعقد ورشة عمل فن باتك BATIK بالتعاون مع السفارة الأندونيسية‎‎

وطنا اليوم:ضمن سلسلة تفعيل مركز لغات فيلادلفيا لخطة التبادل الثقافي تم التنظيم لورشة عمل “فن باتك Batik” بالتعاون مع السفارة الأندونيسية في عمان، حيث حضر لافتتاح الورشة سعادة السفير الأندونيسي في عمان السيد آدي بادمو سارونو Ade Padmo Sarwono إذ استقبله ووفده المرافق رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم وكل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي ومديرة مركز اللغات الدكتورة ابتسام حسين والدكتورة فايزة الشروف.

وألقى رئيس الجامعة كلمة ترحيبية في الورشة التي شارك فيها جمهور من الطلبة والأساتذة، كما ألقى سعادة السفير كلمته التي رحب فيها بالحضور من الطلبة والأساتذة والإداريين وأثنى على التنظيم والإعدادات وحفاوة الاستقبال وقدم نبذة عن تاريخ “فن باتك Batik”    

 الذي يعد فنا تراثيا يدويا يمثل الثقافة الأندونيسية وتحفة فنية تستخدم على نطاق واسع في الحياة اليومية لدى الأندونيسيين وتم الاعتراف به من قبل اليونسكو منذ العام 2006 ويعتمد على طلاء الشمع الذائب في الأقمشة ثم تلوينها،  وبعد هذا الافتتاح الترحيبي من قبل السفير عرضت مدربة فن الباتك فيني الأمسيه Venny Alamsyah  فكرة هذا الفن وآليات تطبيقه وكيفية استخدام الألوان وأوضحت للطلبة المشاركين كيفية الرسم والتلوين بصورة تطبيقية من خلال الأدوات المعدة لذلك، وقد أشرف على الطلبة وفد من السفارة الماليزية ممثل برئيس القسم الثقافي الاجتماعي السيد محمد هارتانتيو ورئيسة قسم العلاقات العامة نيتا داماينتي وساهم في متابعة الطلبة أثناء تطبيق فن الباتك ثلة من موظفي السفارة بالتعاون مع الأستاذة ميسون رفيق من مركز لغات الجامعة.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم البالغة بالانخراط في أجواء الفن الأندونيسي وإشغالهم يدويا في آليات التلوين والرسم التراثي، وفي نهاية الورشة تم إعداد شهادات للطلبة المشاركين. وفي نهاية الورشة توجه الوفد الأندونيسي إلى مركز اللغات حيث استقبلتهم مديرة المركز وثلة من أساتذة اللغات، ووسط أجواء مفعمة بالحوارية وتبادل الآراء والأفكار حول سبل التعاون المستقبلي بين الطرفين تم تبادل أطراف الحديث حول النجاح الذي حققته ورشة العمل وما أضفته من خلفيات معرفية ومنهجيات تطبيقية ممتعة للطلبة المشاركين،  وقد حضر اللقاء الاجتماعي الثقافي كل من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ونائبه للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي. 

وفي ختام اللقاء أعرب الوفد عن بالغ سعادته بقضاء يومي ثقافي مميز في رحاب الجامعة مثمنين كل الجهود التي بذلت من مركز اللغات لإنجاح هذا الملتقى عبر ورشة العمل الفنية ” باتك”. 

لغات2 scaled - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

15:51

مهم من الغذاء والدواء بشأن الوقاية من التسمم الغذائي

15:46

تصريحات حكومية متناقضة حول كلفة تثبيت أسعار المحروقات تثير الشارع

15:34

للمرة الثانية .. طرح عطاء شراء 120 ألف طن قمح

15:28

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الاردني العاشر للانف والاذن والحنجرة

15:26

وزير التربية يوعز بمتابعة الحالة الصحية لـ”معلم المفرق”

15:20

أردنية بين 15 باحثة واعدة على مستوى العالم لسنة 2022

15:10

اتفاقية لإنشاء 12 مدرسة في الأردن بـ 38.3 مليون دولار

15:04

تقليد الرتب الجديدة لكبار الضباط في مديرية الامن العام

15:02

الفارس ابو تايه .. مبارك الترفيع وعقبال القبه الحمرا

14:58

مصدر حكومي ينفي فرض رسوم إضافية على المركبات

14:19

رئيس السلطة الفلسطينية يُفند بتسجيل صوتي عبر الهاتف شائعات وفاته

14:12

هلوسة في النخب للمومني

14:10

الحكومة: لا يمكننا الاستمرار بتسعير المحروقات بأقل من تكلفتها

14:06

ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة الله

14:02

“الإسكان” يطلق حملة استرجاع نقدي عند تنفيذ أول حركة دفع إي فواتيركم

13:57

تحويل ملف “قضية التحرش” في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام

13:21

الوحدات يطالب بحكام من الخارج لموقعة الفيصلي

12:56

وفاة ثلاثيني متأثرا باصابته بعيار ناري في العقبة

12:45

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 26% منذ مطلع العام الحالي

12:36

العثور على جثة شاب ثلاثيني في منزله في البقعة

12:31

مؤسسة الحسين للسرطان تجدد اتفاقيتها مع بنك القاهرة عمان لدعم المخيم الصيفي‎‎

12:25

الخرابشة : الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

12:19

مواطن يضرب معلم بالعصا على رأسه في مدرسة بالمفرق

12:12

إعلامية اعراقية تنفي ترحيلها من الأراضي الأردنية

11:41

جرش.. الينابيع غير المأمونة ملاذ الأسر في ظل نقص المياه

11:34

ولي العهد يرعى المؤتمر الإقليمي للطاقة المنعقد في البحر الميت

11:29

حوافز غير مسبوقة على أسعار الأراضي المخصصة للتطوير في العقبة

11:24

زيادة صادرات الاردن للبرازيل بنسبة 1600 بالمائة

11:10

منتخب الشباب يعاني من فصل التيار الكهربائي في لبنان

10:59

إرادة ملكية بترفيعات في الجيش

10:54

شاهد : ما الذي أضحك الملك خلال لقائه عدداً من المتقاعدين العسكريين

10:42

بلدية إربد تبحث مع مستمثرين مستجدات مشروع السوق المركزي الجديد

10:35

أزمة تهدد حياة 7 ملايين شخص.. الصومال على شفا مجاعة قاتلة

10:29

اعتقال قيادي في الحزب الحاكم الهندي بعد تصريحات مسيئة للإسلام

10:23

فريق من مستشفى الجامعة الأردنية ينشر بحثاً علميّاً رائداً في مجلة (Scientific Report)

10:04

الامن يعيد حاسوب لصاحبه قبل ان يعلم بسرقته

09:59

6 إصابات بتدهور باص مدرسة باربد

09:55

185 سائحا سلوفاكيا يصلون العقبة عبر طيران عارض

09:52

الفوسفات والبوتاس نقلة نوعية واستثمارات كبيرة

09:47

17 قتيلا على الأقل في انحراف قطار عن سكته وسط إيران

09:33

وفيات الاربعاء 8-6-2022

09:30

مقتل ابنة نائب رئيس بلدية شفاعمرو بتفجير سيارتها

09:24

عودة الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء

09:19

الصندوق السعودي الأردني يستهدف ضخ 3 مليارات دولار في الأردن

09:13

البنوك المركزية في الأردن والإمارات ومصر تبحث تعزيز التعاون

09:06

حركة فتح تنفي شائعات وفاة محمود عباس

08:29

قائدة أميركية “داعشية” تقر بالذنب.. البداية كانت من مصر

06:04

ميركل تكشف ما جرى بعد حادثة الكلبة كوني

وفيات

ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022