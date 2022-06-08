مركز لغات فيلادلفيا يعقد ورشة عمل فن باتك BATIK بالتعاون مع السفارة الأندونيسية‎‎

وطنا اليوم:ضمن سلسلة تفعيل مركز لغات فيلادلفيا لخطة التبادل الثقافي تم التنظيم لورشة عمل “فن باتك Batik” بالتعاون مع السفارة الأندونيسية في عمان، حيث حضر لافتتاح الورشة سعادة السفير الأندونيسي في عمان السيد آدي بادمو سارونو Ade Padmo Sarwono إذ استقبله ووفده المرافق رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم وكل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي ومديرة مركز اللغات الدكتورة ابتسام حسين والدكتورة فايزة الشروف.

وألقى رئيس الجامعة كلمة ترحيبية في الورشة التي شارك فيها جمهور من الطلبة والأساتذة، كما ألقى سعادة السفير كلمته التي رحب فيها بالحضور من الطلبة والأساتذة والإداريين وأثنى على التنظيم والإعدادات وحفاوة الاستقبال وقدم نبذة عن تاريخ “فن باتك Batik”

الذي يعد فنا تراثيا يدويا يمثل الثقافة الأندونيسية وتحفة فنية تستخدم على نطاق واسع في الحياة اليومية لدى الأندونيسيين وتم الاعتراف به من قبل اليونسكو منذ العام 2006 ويعتمد على طلاء الشمع الذائب في الأقمشة ثم تلوينها، وبعد هذا الافتتاح الترحيبي من قبل السفير عرضت مدربة فن الباتك فيني الأمسيه Venny Alamsyah فكرة هذا الفن وآليات تطبيقه وكيفية استخدام الألوان وأوضحت للطلبة المشاركين كيفية الرسم والتلوين بصورة تطبيقية من خلال الأدوات المعدة لذلك، وقد أشرف على الطلبة وفد من السفارة الماليزية ممثل برئيس القسم الثقافي الاجتماعي السيد محمد هارتانتيو ورئيسة قسم العلاقات العامة نيتا داماينتي وساهم في متابعة الطلبة أثناء تطبيق فن الباتك ثلة من موظفي السفارة بالتعاون مع الأستاذة ميسون رفيق من مركز لغات الجامعة.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم البالغة بالانخراط في أجواء الفن الأندونيسي وإشغالهم يدويا في آليات التلوين والرسم التراثي، وفي نهاية الورشة تم إعداد شهادات للطلبة المشاركين. وفي نهاية الورشة توجه الوفد الأندونيسي إلى مركز اللغات حيث استقبلتهم مديرة المركز وثلة من أساتذة اللغات، ووسط أجواء مفعمة بالحوارية وتبادل الآراء والأفكار حول سبل التعاون المستقبلي بين الطرفين تم تبادل أطراف الحديث حول النجاح الذي حققته ورشة العمل وما أضفته من خلفيات معرفية ومنهجيات تطبيقية ممتعة للطلبة المشاركين، وقد حضر اللقاء الاجتماعي الثقافي كل من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ونائبه للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي.

وفي ختام اللقاء أعرب الوفد عن بالغ سعادته بقضاء يومي ثقافي مميز في رحاب الجامعة مثمنين كل الجهود التي بذلت من مركز اللغات لإنجاح هذا الملتقى عبر ورشة العمل الفنية ” باتك”.