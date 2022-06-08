أردنية بين 15 باحثة واعدة على مستوى العالم لسنة 2022

وطنا اليوم:اختار برنامج النساء في مجال العلوم- فرع المواهب الدّوليّة الصّاعدة لعام 2022، الذي تعقده منظّمة اليونسكو الدولية؛ لإبراز إنجازات النساء العاملات في المجالات العلميّة في مقتبل مسيرتهنّ، الدكتورة لينا ذهبيّة من كلية الصيدلة في الجامعة الأردنيّة كواحدةً من 15 باحثة واعدة على مستوى العالم، من بين نحو 260 باحثة دكتوراة وما بعد الدكتوراة، فزن بالبرامج الوطنية والإقليمية لبرنامج “المرأة من أجل العلم لوريال اليونسكو”.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم الأربعاء، أن الباحثة ذهبيّة حاصلة على عدد من الزمالات والمنح الدراسية من هيئات دولية عريقة، بما فيها منحة “دانيال تيرنبرغ” المُقدّمة من أكاديمية العلوم الطبية في بريطانيا، ومنحة “إيراسموس بلس” المُقدّمة من الاتحاد الأوروبي، ومنحة فولبرايت المُقدّمة من الحكومة الأميركية.

وتعتبر أبحاث ذهبيّة أبحاثًا تطبيقية ذات فوائد طبية وصيدلانية جمّة، هدفت إلى استخدام مناهج تحليلية جديدة مثل مناهج الـ omics التكاملية، تعزيزًا للفهم الموجود حاليًّا عن عديد من الأمراض، والمساعدة في تشخيصها، بما يشمل مرض تسمم الحمل والباركنسون، إلى جانب تحديد أهداف علاجية جديدة تُساعد على تطوير الأدوية بكفاءة.

يُذكرُ أنّه سبق لذهبيّة أيضًا الحصول على دعم مالي لعدة أبحاث علمية من مجموعة منظمات وطنية، كما شاركت في عديد من المؤتمرات المحلية والدولية وتعاونت مع ثُلّة من الباحثين والمؤسسات المرموقة عالميًّا، ونشرت مقالات علمية في أفضل المجلات الدولية المحكمة