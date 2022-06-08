فريق من مستشفى الجامعة الأردنية ينشر بحثاً علميّاً رائداً في مجلة (Scientific Report)

وطنا اليوم:نشر فريق من مستشفى الجامعة الأردنية بإشراف استشاري أول جراحة الدماغ والأعصاب الأستاذ الدكتور أحمد التميمي بحثاً علميّاً حول “استعمال الكمامة ومدى تأثيرها على نشاط الدماغ الكهربائي العصبي” في المجلة العالميّة ( Nature-Scientific Report).

ويُعتبر هذا البحث أول دراسة علميّة في هذا المجال، تُثبت عدم ضرر الكمامة وعدم تأثيرها على الدماغ وخاصّةً للأشخاص المعافين الذين لا يُعانون من أي أمراض، لاسيما وأن استعمال الكمامة –التي أثبتت فعاليتها في تخفيف العدوى- باتَ جزءًا من الحياة اليوميّة في مختلف دول العالم بعد جائحة كورونا.

ويُذكر، أن هذا البحث والذي تم نشره منذ أسبوع، تصفّحُه ما يزيد عن (1000) مُهتم من حول العالم، ليُصبح أول أعلى بحث يتم الاطلاع عليه خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة من نشره في هذه المجلة على مستوى العالم.