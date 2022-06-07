مشاركة “الإسراء” لطلاب الدبلوم التدريبي مشروع العلاج بالفن في ورشة عمل تدريبية في الاردنية

وطنا اليوم:شارك طلاب الجامعة المشاركين في الدبلوم التدريبي العلاج بالفن المدعوم من الإتحاد الأوروبي بالورشة التدريبية الثالثة التي اقامتها الجامعة الأردنية بكلية الفنون والتصميم برعاية الفريق المشرف على المشروع ، والتي تشرف عليه الأستاذ الدكتورة غيداء أبو رمان مساعد الرئيس للشؤون الدولية .

و تضمنت الورشة دور العلاج بالفن على الحالة النفسية للأنسان، وتأثير الفنون التشكيلية عليه ومن ضمنها النحت، والاضطرابات النفسية المتكررة والتعبير عنها بالنحت على الطين ، و تدريب عملي باستخدام الطين، وتأثير استخدام الطين على العلاج النفسي للمرضى، كما تضمنت الورشة طريقة النحت والتي كانت بعنوان الصدمة والتي تعمل على استخدام النحت والطين لعلاج حالات نفسية خاصة.