وطنا اليوم:شارك طلاب الجامعة المشاركين في الدبلوم التدريبي العلاج بالفن المدعوم من الإتحاد الأوروبي بالورشة التدريبية الثالثة التي اقامتها الجامعة الأردنية بكلية الفنون والتصميم برعاية الفريق المشرف على المشروع ، والتي تشرف عليه الأستاذ الدكتورة غيداء أبو رمان مساعد الرئيس للشؤون الدولية .
و تضمنت الورشة دور العلاج بالفن على الحالة النفسية للأنسان، وتأثير الفنون التشكيلية عليه ومن ضمنها النحت، والاضطرابات النفسية المتكررة والتعبير عنها بالنحت على الطين ، و تدريب عملي باستخدام الطين، وتأثير استخدام الطين على العلاج النفسي للمرضى، كما تضمنت الورشة طريقة النحت والتي كانت بعنوان الصدمة والتي تعمل على استخدام النحت والطين لعلاج حالات نفسية خاصة.
مشاركة “الإسراء” لطلاب الدبلوم التدريبي مشروع العلاج بالفن في ورشة عمل تدريبية في الاردنية
وطنا اليوم:شارك طلاب الجامعة المشاركين في الدبلوم التدريبي العلاج بالفن المدعوم من الإتحاد الأوروبي بالورشة التدريبية الثالثة التي اقامتها الجامعة الأردنية بكلية الفنون والتصميم برعاية الفريق المشرف على المشروع ، والتي تشرف عليه الأستاذ الدكتورة غيداء أبو رمان مساعد الرئيس للشؤون الدولية .