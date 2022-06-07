وفد من طلبة الدراسات العليا بجامعة البترا يزور شركة اتقان للصناعات الدوائية

وطنا اليوم:زار وفد من طلبة الدراسات العليا في كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا شركة إتقان للصناعات الدوائية وأشرف على الزيارة الدكتور إياد الملاح والدكتور عبده محلي.

تهدف الزيارة إلى تعريف طلبة الماجستير في كلية الصيدلة على عملية تصنيع الأدوية ومراحلها، وكيفية الاستفادة من الطرق التحليلية الصيدلانية المتقدمة وضبط جودة المستحضرات الصيدلانية، وقدم مدير المصنع المهندس محمد الزعبي شرحا وافيا عن المراحل التي تتم فيها عملية التصنيع.

ورحب رئيس مجلس إدارة شركة إتقان الدكتور عبد الناصر سيجري بأساتذة وطلبة الجامعة مشيدًا بالمستوى العلمي والبحثي المتقدم لكلية الصيدلة في جامعة البترا مبديًا استعداده للتعاون في مجال تدريب طلاب كلية الصيدلة وإجراء أبحاث علمية مشتركة لطلبة الماجستير لتعزيز أطر التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والصناعة الدوائية.

وقدم الملاح درعا الجامعة الى سيجري تقديرًا لجهوده في دعم الصناعة الدوائية واتاحة المجال لطلبة الدراسات العليا من الاستفادة من جميع الإمكانات المتوفرة في شركة إتقان للصناعات الدوائية