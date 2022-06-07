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السفير الإندونيسي يزور جامعة فيلادلفيا‎‎

منذ 10 ثواني
السفير الإندونيسي يزور جامعة فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم سعادة السفير الإندونيسي في عمان السيد آدي بادمو سارونو Ade padmo Sarwono”” ووفده المرافق وذلك خلال زيارته للجامعة لبحث سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والمؤسسات الثقافية والتعليمية في إندونيسيا وتم  خلال الزيارة افتتاح ورشة عمل “فن باتك BATIK” التي نظمها مركز اللغات بالتعاون مع السفارة الإندونيسية، وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي ومديرة مركز اللغات الدكتورة ابتسام حسين.

في بداية اللقاء رحب الشيخ سالم بسعادة السفير ووفده وأكد على اهتمام الجامعة بفتح سبل التعاون بين الجانبين في كافة المجالات العلمية والثقافية وأن من شأن هذا اللقاء أن يوطد العلاقات المشتركة والفعاليات والأنشطة التي تمد جسور الثقافة بين الطرفين، كما أثنى الرئيس على الإنجازات الثقافية التي تقوم بها السفارة الأندونيسية في الأردن وحرصها على تشبيك العلاقات في مختلف السبل.

ومن جانبه أعرب السفير الأندونيسي عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال وبزيارته للجامعة التي وصفها بالصرح الأكاديمي الشامخ وأكد على اهتمام الجانب الأندونيسي البالغ بفتح سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتشبيك العلاقات بين المؤسسات التعليمية الأندونيسية وفيلادلفيا وأثنى على الجهود التي تبذلها الجامعة لفتح أواصر العلاقات ثقافيا وعلميا، وأعرب عن تقديره الكبير لاستضافة مركز لغات الجامعة ورشة عمل باتيك الخاصة بالفن التراثي الأندونيسي التي تنقل فنا يعد واحدا من أهم الفنون الأندونيسية التراثية. كما أوضح السفير عن رغبته في تبادل تفعيل تعليم العربية للطلبة الأندونيسيين وتعليم اللغة الرسمية الأندونيسية للطلبة في مركز لغات الجامعة لتكون بداية لاستقطاب الطلبة من الجانبين. 

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم السفير الأندونيسي درعا موسوما بفن الباتك ونسيجا أندونيسيا تقليديا يمثل فن الباتك كما قدم رئيس فيلادلفيا بدوره درع الجامعة للسفير وثمن الطرفان هذه الزيارة التي من شأنها أن تكون بداية لاستثمار ثقافي تعليمي مائز. ثم توجه الطرفان والوفد المرافق إلى مكتبة الجامعة حيث تم افتتاح كل من معرض كتاب الجامعة وورشة عمل باتك وسط حشد من الطلبة والأساتذة والإداريين الذين رحبوا بالغ الترحيب بسعادة السفير ومشاركته في تفصيلات هذا الحدث الثقافي. 

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