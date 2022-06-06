الطاقة الذرية: خطر بالغ يهدد أكبر محطة نووية في أوكرانيا

وطنا اليوم:قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، إن الوضع في محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية، أكبر محطة للطاقة في أوروبا، يهدد السلامة والأمن ونظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة.

وبحسب وكالة “فرانس 24” الفرنسية، أضاف غروسي في بيان أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدوري، الذي بدأ أعماله اليوم، ويستمر خمسة أيام، أن الوكالة أعربت مرارا عن قلقها البالغ أزاء ظروف العمل المجهدة والصعبة للغاية، التي يعمل في ظلها الإداريون والخبراء الأوكرانيون في المحطة.

وأشار إلى أن هناك مخاوف بشأن الإنقطاعات في سلسلة التوريد لقطع الغيار الخاصة بمحطة زابوروجيا، الأمر الذي يعد إنتهاكا لـ 5 على الأقل من الركائز الـ7 الأساسية، في مجال السلامة والأمن النوويين في الموقع.

وأوضح غروسي أن السلطات الأوكرانية أبلغته أنها فقدت السيطرة على المواد النووية للمنشأة التي تخضع لإتفاق الضمانات بين أوكرانيا والوكالة، إضافة إلى فقدان بيانات الضمانات التي تصل عادة من المحطة إلى مقر الوكالة الذرية في فيين