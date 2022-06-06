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16:55
عاجل / السلطة الفلسطينية صحة الرئيس محمود عباس جيدة، مبددةً مجموعة من التقارير حول تدهور صحته ونقل صلاحياته لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
16:55
جمع عقوبة مكرَّر لارتكاب الجنايات لتصل إلى 7 سنوات
16:51
الأردن يتوافق مع العراق ومصر على مأسسة أعمق للتعاون الثلاثي
16:43
Bedtime and daily lifestyle of children as a risk factors for obesity
16:40
رئيس فيلادلفيا يرعى فعاليات معرض الكتاب التاسع
16:36
ورشة عمل لجامعة عمّان الأهلية بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية
16:29
يا قاضيَ الحاجاتِ جئتُكَ راجياً كم حاجةٍ أطوي عليها أضلعي
16:10
#عاجل هل نحن امام ازمة خبز .. كتاب يكشف تخفيض حصة المخابز من الدقيق
16:02
الشبول: الحكومة تستعد لإعلان مخرجات تطوير القطاع العام
16:01
اعتصام مواطن أمام مجلس النواب للمطالبة بفرصة عمل وانقاذ اسرته من الضياع
الرئيسية
عربي دولي
عاجل / السلطة الفلسطينية صحة الرئيس محمود عباس جيدة، مبددةً مجموعة من التقارير حول تدهور صحته ونقل صلاحياته لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
منذ 5 ثواني
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جمع عقوبة مكرَّر لارتكاب الجنايات لتصل إلى 7 سنوات
16:51
الأردن يتوافق مع العراق ومصر على مأسسة أعمق للتعاون الثلاثي
16:43
Bedtime and daily lifestyle of children as a risk factors for obesity
16:40
رئيس فيلادلفيا يرعى فعاليات معرض الكتاب التاسع
16:36
ورشة عمل لجامعة عمّان الأهلية بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية
16:29
يا قاضيَ الحاجاتِ جئتُكَ راجياً كم حاجةٍ أطوي عليها أضلعي
16:10
#عاجل هل نحن امام ازمة خبز .. كتاب يكشف تخفيض حصة المخابز من الدقيق
16:02
الشبول: الحكومة تستعد لإعلان مخرجات تطوير القطاع العام
16:01
اعتصام مواطن أمام مجلس النواب للمطالبة بفرصة عمل وانقاذ اسرته من الضياع
15:58
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15:52
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الرياطي : تفاجأت بوجود عقوبتين لم يصوت عليهم المجلس واحتفظ بحقي القانون بخصوص ذلك
15:10
الحكومة: مؤشرات إيجابية لوجود النفط في الأردن
15:04
مجلي يكتب ظاهرة التحرش في الاردن عقوبتها وطريقة اثباتها
15:01
مكافحة التسول تضبط 1023 متسولا في آيار
14:57
حماية المستهلك : أسعار الدجاج بالأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر
14:46
لعدم توافر الأموال .. لبنان بلا جوازات سفر
14:21
رقم جديد لطوارئ الكهرباء بالأردن
14:19
السجن لمنتحل حساب الملك على مواقع التواصل
14:18
المومني يكشف عن أساليب جديدة لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات
14:16
العرموطي يسأل الحكومة عن المنح المقدمة للأردن
14:01
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13:57
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الملك يرعى فعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي
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