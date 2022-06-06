الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني أسيد أبو خضير

وطنا اليوم:أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الاثنين، عن الاسير الأردني اسيد ابو خضير بعد أن قضى مدة محكوميته البالغة 6 سنوات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت اسيد بتهمة إطلاق النار على سيارات تابعة لجيش الاحتلال وحكمت عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 5000 شيكل.

يذكر أن عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال 19 أسيرا محكومون بمدد متفاوتة وبعضهم محكوم مدى الحياة