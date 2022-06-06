وطنا اليوم:أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الاثنين، عن الاسير الأردني اسيد ابو خضير بعد أن قضى مدة محكوميته البالغة 6 سنوات.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت اسيد بتهمة إطلاق النار على سيارات تابعة لجيش الاحتلال وحكمت عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 5000 شيكل.
يذكر أن عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال 19 أسيرا محكومون بمدد متفاوتة وبعضهم محكوم مدى الحياة
الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني أسيد أبو خضير
وطنا اليوم:أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الاثنين، عن الاسير الأردني اسيد ابو خضير بعد أن قضى مدة محكوميته البالغة 6 سنوات.