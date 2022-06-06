لعدم توافر الأموال .. لبنان بلا جوازات سفر

وطنا اليوم:أبلغت الشركة الفرنسية التي قدّمت عرضًا للبنان من أجل إصدار مليون و100 ألف جواز سفر بمبلغ يُقارب 13 مليون دولار لبنان مؤخرًّا تريّثها بالبدء على العمل لإصدار الجوازات.

ويأتي قرار الشركة الفرنسية نتيجة تأخر الدولة اللبنانيّة في تحويل المبلغ المُحدّد، الأمر الذي ترك شكوكًا لديها.

ويقوم مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بالتوّسط مع الشركة الفرنسية للسيّر قُدمًا في عمليّة إصدار جوازات السفر وهو ينتظر الجواب اليوم الإثنين من قِبل الشركة الفرنسية وما إذا كانت ستُكمل بالموضوع أو تتوّقف بشكل نهائي، وترفض العمل مع الدولة اللبنانية