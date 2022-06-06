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السعودية تستنكر التصريحات الهندية الرسمية المسيئة للنبي محمد وترفض المساس برموز الإسلام
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24 ساعة
05:33
قراءة جديدة بقلم الإعلامي العراقي الدكتور حميد عبد الله “داودية عجنته الكسارة وكبرت به الوزارة!”
05:25
الملك يرعى اليوم الاثنين إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي
05:14
التربية توضح حول موعد الامتحانات النهائية للمدارس
00:25
ماهر كلوب .. مبارك
23:38
قطيشات يتحدث لوطنا اليوم عن قضايا النادي و موعد الحفل
22:56
المعلم الذي لم نقدره
22:40
وزير اسبق: رِفقاً بدُرّة الجامعات الأردنية!
22:30
خبيران: الاردن يعوم على بحر من الثروات الطبيعية
21:49
الشيخ يوضح حول صحة الرئيس الفلسطيني
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