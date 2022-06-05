الشيخ يوضح حول صحة الرئيس الفلسطيني

وطنا اليوم – قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر “تويتر” : “لا صحة للاخبار الصفراء المتداوله حول صحة السيد الرئيس محمود عباس ، وهو يتمتع بصحة جيده ويزاول عمله كالمعتاد ،وما يروج له الهدف منه العبث بالولضع الداخلي الفلسطيني.”

وقال الشيخ في تصريح لتلفزيون”الشرق”، إن “وراء هذه الأنباء الكاذبة جهات تحاول العبث في الساحة الفلسطينية”، مشيرا إلى أن “الرئيس بصحة جيدة ولم يتعرض لأي عارض صحي، وعلى رأس عمله، وتحدث في وقت سابق السبت، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد نشر تلك الشائعات”.

كما أكد أعضاء من اللجنة المركزية لحركة “فتح”، أن الرئيس عباس لم يتعرض لأي عارض صحي، مشيرين إلى أنهم التقوه في مكتبه، السبت.

وكانت قد ذكرت قناة “بي بي سي عربي” عبر حسابها على “تويتر” بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) كلف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس “بسبب الظروف الصحية التي يمر بها الرئيس”.