من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
بحث
أخر المستجدات
13:12
عاجل / انقلاب خلاط اسمنتي اسفل الجسر على طريق شارع الاردن
13:04
فرق التشغيل بوزارة العمل تواصل جولاتها لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني
13:03
بشار الحوامدة : عانينا من انقسام في الوحدات
12:46
الغذاء والدواء توضح إجراءاتها بخصوص حالات التسمم في جرش
12:38
وزير البيئة يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة “دور 2022” بجامعة البترا
11:57
الارصاد الجوية : أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية و١حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
11:24
الأمن الغذائي
11:24
الباشا الشهوان يقيم مأدبة غداء بمناسبة زفاف نجله الدكتور ثامر
10:54
السفير السلوفاكي يلتقي اعضاء غرفة صناعة عمان
10:50
زين شريكاً استراتيجياً لسوق جارا
الرئيسية
حوادث وجرائم
عاجل / انقلاب خلاط اسمنتي اسفل الجسر على طريق شارع الاردن
منذ 51 ثانية
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
مقالات ذات صلة
الأمن يتعامل مع 4 قضايا قتل وضبط 186 سلاحا...
عاجل – أشار مصدر لوطنا اليوم بان دولة عبدالرؤوف...
وفاة وإصابة إثر حادث سير على طريق ثغرة عصفور
#عاجل صحفي أردني يكشف عن كارثة إنسانية في وادي...
عاجل|وفاة رجل وإمرأة اثر مشاجره جماعية في شمال محافظة...
حديقة الامير هاشم في ” كريمه ” 14عاما على...
العثور على جثة وافد خمسيني في مادبا
عاجل – النتائج الأولية لمنصب نقيب المحامين تظهر تقدم...
عاجل- رئيس الوزراء العراقي على رأس مستقبلي جلالة...
24 ساعة
13:04
فرق التشغيل بوزارة العمل تواصل جولاتها لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني
13:03
بشار الحوامدة : عانينا من انقسام في الوحدات
12:46
الغذاء والدواء توضح إجراءاتها بخصوص حالات التسمم في جرش
12:38
وزير البيئة يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة “دور 2022” بجامعة البترا
11:57
الارصاد الجوية : أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية و١حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
11:24
الأمن الغذائي
11:24
الباشا الشهوان يقيم مأدبة غداء بمناسبة زفاف نجله الدكتور ثامر
10:54
السفير السلوفاكي يلتقي اعضاء غرفة صناعة عمان
10:50
زين شريكاً استراتيجياً لسوق جارا
10:36
أمين عمان يفتتح سوق جارا للحرف والمنتجات المتنوعة
09:58
نتائج عينات 35 حالة مشتبه بتسممها في جرش اليوم
09:54
خبير اقتصادي يتحدث عن مدى تأثر الأردن بأزمة القمح
09:48
القطاع التجاري: أثمان الكهرباء جزء من أسعار السلع محلياً
06:35
روسيا تعيد نقل املاك لها في القدس
06:29
الغارديان: العواصف تضرب الخليج وبلاد الشام
06:26
الفايننشال تايمز: بايدن اضطر إلى إذابة الجليد مع السعودية وسط ارتفاع أسعار النفط
06:15
ميليشيا “حزب الله” و”أبو الفضل العباس” اتجهت من مقارها في محيط مطار دمشق الى الحدود السورية – الاردنية
06:14
تطورات متسارعة في عفرين السورية.. مظاهرات واقتحام مبان وشعارات مناهضة لتركيا
05:16
رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب
00:24
هزة ارضية تضرب العراق ليلة امس واخرى تضرب الكويت صباحاً
23:22
السفارة الهنغارية تقيم معرضا للازياء والتراث في لاند مارك عمان
23:19
” وطنا اليوم ” يهنئ ديما فراج بمناسبة تخرج نجلها
22:40
سأروي لكم هذه القصة…!!
22:34
الشمالي: الحكومة ملتزمة بتثبيت اسعار الخبز.. وسعر الدجاج من الاقل عالميا
22:34
الرئيس الذي أكل “الكف”
22:11
وزير الصناعة يتحدى والسبب أسعار الدواجن في الأردن !
21:20
فضيتان و٤ برونزيات لمنتخب المواي تاي في بطولة العالم
20:58
مسلمة تشتكي مطعم ماكدونالدز .. أطعموا طفلها لحم الخنزير عن قصد
20:49
سلطنة عمان تستنكر الهجوم في مالي وتعزي الاردن
20:34
فيتش: الأردن سيبقى أحد أكثر البلدان أمانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
19:50
نفوق عشرات الطيور من الدجاج في البترا
19:44
وزيرة الثقافة: الأردن رسخ أسس السلام والعيش المشترك وتقبل الآخر
19:41
الاعرج: لو انشأنا مصفاة نفط حديثة لتمكنا من دفع قيمتها خلال سنتين
19:40
حريق مستودع في مسجد الملك المؤسس بالعبدلي
19:33
الدول المشاركة في مسابقة ” المحارب” المقامة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC
19:33
الأرصاد: الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها خلال الصيف
19:26
الآلاف يشيعون الشهيد الجوابرة
19:20
بتوجيهات من الملك.. العيسوي يطمئن على مصابي واجب مالي
19:08
35 شخصا راجعوا مستشفى جرش إثر إصابتهم ببكتيريا ” اي كولاي “
19:05
خصوم أردوغان يلجأون إلى القضاء لمساءلته عن “العاهرات”
19:02
صور تحكي حجم المأساة لـ100 يوم من الحرب الروسية في اوكرانيا
18:44
قائمة اغنياء العرب بدون المناصير وأردني بثروة طائلة يبرز في القائمة
18:30
إجتماع حزبي ..!!
17:15
الدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزي
16:59
إغلاق عدد من المنشآت احترازيا في جرش بسبب حالات تسمم
16:53
القبض على المتهم بأكبر عمليات احتيال ضريبي بالدنمارك في دبي
16:47
شاكيرا وبيكيه .. الخيانة تنهي علاقة حب دامت 12 عاماً
16:44
بيروت “أوفلاين”.. أزمة الكهرباء تضرب الإنترنت في مقتل
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
وطنا نيوز
© 2022 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
من نحن