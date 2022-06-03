قائمة اغنياء العرب بدون المناصير وأردني بثروة طائلة يبرز في القائمة

وطنا اليوم – حل الملياردير الأردني الأصل رمزي مسلّم في المرتبة الخامسة بين 12 مليارديرا عربيا في تصنيف قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2022، بصافي ثروة يقدر بـ 4 مليارات دولار!

ووفق فوربس فإن مسلّم هو مهاجر من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو، وعمل سابقًا في جي بي مورغان وشركتين أخريين من شركات الأسهم الخاصة.

كما أنه انضم إلى شركة الأسهم الخاصة Veritas Capital في عام 1997 وأصبح الرئيس التنفيذي لها في عام 2012 بعد وفاة مؤسّسها روبرت ماكيون.

وبحسب القائمة ارتفعت الثروات المجمعة لـ12 مليارديرًا من أصول عربية بنسبة 9 بالمئة إلى 168.6 مليار دولار منذ إطلاق قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2022 في نيسان، ويرجع السبب الرئيسي إلى زيادة ثروة الملياردير المكسيكي من أصول لبنانية، كارلوس سليم حلو وعائلته، والذي يشغل منصب الرئيس الشرفي لشركة “أميركا موفيل”.

وجمع سليم 12.7 مليار دولار خلال أسابيع قليلة لتصل ثروته إلى 93.9 مليار دولار بحسب الإحصاءات اللحظية لفوربس في 31 أيار 2022، ويصعد ثلاثة مراكز في ترتيب المليارديرات ويقتنص الترتيب العاشر بين أغنى أغنياء العالم، ويعتبر سليم أغنى ملياردير في العالم من أصول عربية، وهو أغنى ملياردير في المكسيك أيضًا وتشكل ثروته الصافية 55.7 بالمئة من إجمالي ثروات المليارديرات الـ12 محل الرصد.

ويشمل ترتيب المليارديرات من أصول عربية كلا من: