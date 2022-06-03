قائمة اغنياء العرب بدون المناصير وأردني بثروة طائلة يبرز في القائمة

وطنا اليوم – حل الملياردير الأردني الأصل رمزي مسلّم في المرتبة الخامسة بين 12 مليارديرا عربيا في تصنيف قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2022، بصافي ثروة يقدر بـ 4 مليارات دولار!
ووفق فوربس فإن مسلّم هو مهاجر من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو، وعمل سابقًا في جي بي مورغان وشركتين أخريين من شركات الأسهم الخاصة.
كما أنه انضم إلى شركة الأسهم الخاصة Veritas Capital في عام 1997 وأصبح الرئيس التنفيذي لها في عام 2012 بعد وفاة مؤسّسها روبرت ماكيون.
وبحسب القائمة ارتفعت الثروات المجمعة لـ12 مليارديرًا من أصول عربية بنسبة 9 بالمئة إلى 168.6 مليار دولار منذ إطلاق قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2022 في نيسان، ويرجع السبب الرئيسي إلى زيادة ثروة الملياردير المكسيكي من أصول لبنانية، كارلوس سليم حلو وعائلته، والذي يشغل منصب الرئيس الشرفي لشركة “أميركا موفيل”.
وجمع سليم 12.7 مليار دولار خلال أسابيع قليلة لتصل ثروته إلى 93.9 مليار دولار بحسب الإحصاءات اللحظية لفوربس في 31 أيار 2022، ويصعد ثلاثة مراكز في ترتيب المليارديرات ويقتنص الترتيب العاشر بين أغنى أغنياء العالم، ويعتبر سليم أغنى ملياردير في العالم من أصول عربية، وهو أغنى ملياردير في المكسيك أيضًا وتشكل ثروته الصافية 55.7 بالمئة من إجمالي ثروات المليارديرات الـ12 محل الرصد.
ويشمل ترتيب المليارديرات من أصول عربية كلا من:
1. كارلوس سليم حلو والعائلة
البلد الأصلي: لبنان
الجنسية: المكسيك
مصدر الثروة: الاتصالات
يعد سليم واحدًا من 6 أبناء لمهاجر لبناني ثري جمع ثروته من قطاع العقارات في المكسيك، وبدأ سليم الاستثمار في سن الثانية عشرة وأصبح مليونيرًا في أوائل العشرينيات من عمره، ليتصدر ترتيب فوربس للمليارديرات بثروة تبلغ 53.5 مليار دولار كأغنى شخص في العالم على قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2010
ويسيطر سليم وعائلته الآن على “أميركا موفيل”، وهي أكبر شركة اتصالات محمولة في أميركا اللاتينية، كما اختتم سهم الشركة التداول في نهاية أيار عند 21.21 بيزو مكسيكي (1.1 دولار) بزيادة 39.2 بالمئة خلال عام واحد ، وهو ما دفع ثروة سليم إلى الزيادة بشكل تدريجي
ويمتلك سليم حصصًا في عدة قطاعات مثل البناء والسلع الاستهلاكية والتعدين وشركات العقارات، كما أن لديه حصة تبلغ 17 بالمئة من “نيويورك تايمس”، فيما يمتلك سليم وعائلته 79 بالمئة من مجموعة Grupo Carso، إحدى أكبر الشركات في أميركا اللاتينية، وتمثل هذه الحصة أكثر من 8 بالمئة من ثروته
2. رودولف سعادة والعائلة
البلد الأصلي: لبنان
الجنسية: فرنسا
صافي الثروة: 41.4 مليار دولار
التغير منذ نيسان: صفر
مصدر الثروة: الشحن
يقدر صافي ثروة سعادة وهو ملياردير فرنسي من أصول لبنانية- بـ 41.4 مليار دولار، كما أنه انضم لأول مرة إلى قائمة فوربس للمليارديرات في عام 2019، كما أنه حاليًا هو ثالث أغنى شخص في فرنسا، وفقًا للتقديرات اللحظية لفوربس في 31 أيار.
ولدى المجموعة استثمارات في أكثر من 50 ميناء في 33 دولة، وفي عام 2021، وسعت الشركة استثماراتها في البنية التحتية لدعم نمو خطوط الشحن وتحسين جودة خدماتها
3. الأشقاء صفرا
البلد الأصلي: سوريا
الجنسية: البرازيل
صافي الثروة: 8.2 مليار دولار
التغير منذ نيسان: 500 مليون دولار
مصدر الثروة: البنوك
ورث الأبناء الأربعة لرجل الأعمال المصرفي البرازيلي الراحل جوزيف صفرا، الذي توفي في كانون الأول 2020، أقل من نصف ثروته، ويشمل ذلك كلًا من جاكوب صفرا، المسؤول عن البنك السويسري J. Safra Sarasin، وSafra National Bank of New York إلى جانب العقارات التابعة للعائلة في الولايات المتحدة
يدير ديفيد صفرا بنك Banco Safra في البرازيل والممتلكات العقارية البرازيلية لمجموعة J. Safra Group بينما ترك ألبرتو صفرا مجلس إدارة Banco Safra في عام 2019، كما أن إستر صفرا دايان متزوجة كارلوس دايان، ابن مصرفي برازيلي، وتعيش في ساو باولو
4. باتريك دراهي
البلد الأصلي: المغرب
الجنسية: فرنسا
صافي الثروة: 6.9 مليار دولار
التغير منذ نيسان: 300 مليون دولار
مصدر الثروة: الاتصالات
ولد دراهي في الدار البيضاء بالمغرب ثم هاجر إلى فرنسا في سن المراهقة، وطرح قطب الاتصالات شركته متعددة الجنسيات Altice NV في البورصة في يناير 2021 بتقييم قدره 7.3 مليار دولار
يمتلك دراهي دار المزادات Sotheby’s ، التي ضمها إلى أملاكه في عام 2019، وفي العام الماضي، أنفق ما يقارب 4.2 مليار دولار لشراء حصة تبلغ 18% في مجموعة الاتصالات البريطانية BT Group
5. رمزي مسلّم
البلد الأصلي: الأردن
الجنسية: أميركا
صافي الثروة: 4 مليارات دولار
التغير منذ نيسان: صفر
مصدر الثروة: الأسهم الخاصة
مسلّم هو مهاجر من أصل أردني حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو وعمل سابقًا في جي بي مورغان وشركتين أخريين من شركات الأسهم الخاصة، كما أنه انضم إلى شركة الأسهم الخاصة Veritas Capital في عام 1997 وأصبح الرئيس التنفيذي لها في عام 2012 بعد وفاة مؤسّسها روبرت ماكيون