من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
بحث
أخر المستجدات
02:34
عاجل|وفاة رجل وزوجته اثر حادث دهس على شارع البتراء شرق مدينه اربد
00:06
محاضرة للمجالي بمناسبة يوم الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى
23:52
إستمرار التخبط باختبارات المناهج
23:45
“تنشيط السياحة” تشارك فى معرض “IMEX 2022” بألمانيا
23:22
رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب
22:57
تهنئة وتبريك للملازم حسام يعقوب الجالودي بمناسبة ترفيعه
22:50
الدكتورة مها الفاخوري مرشحة مستقلة لعضوية مجلس نقابة الاطباء الأردنيين عن الدورة المقبلة 2022 _ 2025
22:41
العجارمة ينهمر باكيا وهو يقبل رأس معلمه
22:25
الروابدة : اسمي الحقيقي “محمد” وأكثر شيء فشلنا به هو تقدير المعلم
21:59
منتخبنا الأولمبي بفتتح مشواره بنهائيات اسيا بالتعادل الايجابي
الرئيسية
حوادث وجرائم
عاجل|وفاة رجل وزوجته اثر حادث دهس على شارع البتراء شرق مدينه اربد
منذ 28 ثانية
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
مقالات ذات صلة
وفاة و5 اصابات بحادث تصادم في الموقر
حريق بالساحة الخارجية لمبنى البيئة التابع لبلدية الجيزة
الدوريات الخارجية: ضبط 7 مخالفات مسير بعكس الاتجاه
ما هي العقوبة التي تنتظر المعتدي على أعمدة جرش
انتحار فتاة عشرينية في اربد شنقا
عاجل – العجارمة: نتائج التوجيهي بالنصف الثاني من شهر...
عاجل – الولايات المتحدة تجمد دعمًا بقيمة مليار دولار...
الحبس 3 أشهر لمختلق خبر بيع لحوم حمير في...
حادث مروري يودي بحياة 53 مهاجراً في المكسيك
24 ساعة
00:06
محاضرة للمجالي بمناسبة يوم الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى
23:52
إستمرار التخبط باختبارات المناهج
23:45
“تنشيط السياحة” تشارك فى معرض “IMEX 2022” بألمانيا
23:22
رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب
22:57
تهنئة وتبريك للملازم حسام يعقوب الجالودي بمناسبة ترفيعه
22:50
الدكتورة مها الفاخوري مرشحة مستقلة لعضوية مجلس نقابة الاطباء الأردنيين عن الدورة المقبلة 2022 _ 2025
22:41
العجارمة ينهمر باكيا وهو يقبل رأس معلمه
22:25
الروابدة : اسمي الحقيقي “محمد” وأكثر شيء فشلنا به هو تقدير المعلم
21:59
منتخبنا الأولمبي بفتتح مشواره بنهائيات اسيا بالتعادل الايجابي
21:45
فيديو/الشارع يستذكر عبارة ” أجمل أيامنا لم تأتي بعد”
21:02
ماذا تعرف عن الصيام الإلكتروني.. ناشطة تكشف تجربتها الفريدة
20:51
الاشغال تنير نفق منطقة هام باربد
20:41
اتحاد المزارعين: مقاطعة الدجاج أكبر خطأ ارتكبه المواطن
20:26
الطاقة : الاستمرار بدعم المحروقات يؤثر سلبا على إيرادات الخزينة
20:03
في إفصاح للشركة .. تزويد إندونيسيا باحتياجاتها من “الفوسفات” وإقامة مشاريع مشتركة بالعقبة
19:46
عطية للحكومة : ما حقيقة الـ 36 مليون دينار؟
19:34
هبّات بسرعة 50 كم/ساعة في المناطق الشرقيّة الخميس
19:28
حديث اخير في موضوع الفتنة / القسم الاول
19:25
ارتفاع اسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي
19:21
وزير الزراعة: التعامل مع التحديات سيكون سريع ومباشر
19:16
رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى 4 عشائر
19:11
استشهاد رقيب أردني بهجوم مسلح في مالي
18:32
قرارات جديدة لمجلس الوزراء .. تفاصيل
18:12
البنزين يسجل اعلى سعر في تاريخ الولايات المتحدة
17:01
وزير الخارجية يشيد بموقف فرنسا الداعم لحل الدولتين
16:56
أورنج الأردن تطلق تجربة رقمية فريدة من خلال تطبيق “jood Orange”
16:55
طلبة فيلادلفيا يشيدون بالمسابقات الثقافية التي تثري فكرهم وشخصياتهم
16:54
فتح سبل التعاون التعليمي والثقافي المشترك بين جامعة فيلادلفيا والملحقية الثقافية الماليزية
16:52
إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان
16:50
عار المتخاذلين…فخار المرابطين !
16:47
وزير الداخلية يتناول طعام الإفطار في مطعم الحلبي بالكرك
16:26
مطالب بإعفاء المطاعم غير المصنفة سياحيا من ضريبة المبيعات
16:20
الوزير استيتية يكشف عدد العمالة الوافدة في الأردن
16:13
باريس سان جيرمان يغري زيدان لقبول عرضه
16:13
إجراءات عبر المعابر الحدودية لمنع دخول جدري القرود للأردن
15:44
بهذه الكلمات الرقيقة ودع أ.د. تيسير أبوعرجة جامعة البترا
15:38
الخصاونة ينعى الوزير الأسبق هشام الخطيب
15:18
تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم
15:14
قادري : 25% ارتفاع حجم المبيعات المحليّة لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات
15:11
أزمة الدجاج تؤرق قطاع المطاعم مع ارتفاع الكلف التشغيلية
15:02
الخلايلة عن الحج: 20% من كوتا الأردن لصالح مدخري الصندوق
14:54
وزير العمل: الأولوية فقط للأردنيين في قطاع المحروقات
14:46
الخارجية تتابع القبض على مواطن أردني في تايلاند
14:12
قناة حكومية روسية : الناتو بدأ حرباً عالمية ثالثة
14:00
تحذير من رسائل احتيالية مجهولة المصدر ترد الأردنيين
13:26
الأردن يواجه أستراليا في البروفة الأخيرة لتصفيات آسيا
13:18
الحباشنة: على الحكومه ان لاتلفت لهؤلاء ..وان تفكر بحلول بعيدة عن القوالب الخشبيه المحنطه
13:14
الحكومة: سعر بنزين 95 بحزيران شكل 22% من كلفته الفعلية
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
وطنا نيوز
© 2022 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
من نحن