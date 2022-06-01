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عاجل|وفاة رجل وزوجته اثر حادث دهس على شارع البتراء شرق مدينه اربد

منذ 28 ثانية
عاجل|وفاة رجل وزوجته اثر حادث دهس على شارع البتراء شرق مدينه اربد

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