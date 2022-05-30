بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

“مجزرة” جديدة تهزّ قرية مصرية والأسباب مجهولة

30 مايو 2022
“مجزرة” جديدة تهزّ قرية مصرية والأسباب مجهولة

وطنا اليوم:عثر أهالى قرية ميت تمامة، التابعة لمحافظة الدقهلية، شمال شرق العاصمة القاهرة، على سيدة بها آثار ذبح بالرقبة، وملقاة بجوار إحدى الترع التابعة للقرية، إلى جانب 3 أطفال بهم آثار ذبح بالرقبة، فى ظروف غامضة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام في مصر، الإثنين 30 مايو/أيار 2022.
المصادر أشارت إلى أن الأم هي من كانت وراء ذبح أبنائها الثلاثة، وهم أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وسمية سنة واحدة، قبل أن تقدم على محاولة الانتحار، فيما لم يتبين حتى الآن الأسباب التي دفعت الأم لارتكاب هذه المذبحة في الدقهلية.
إذ تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أهالى قرية ميت تمامة، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على سيدة فى العقد الثالث، ملقاة على جانب إحدى الترع بالقرية.
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة تدعى “حنان .م.م”، 33 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية، وتم نقل الحالة إلى مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولي لإسعافها، حيث إن الحالة العامة لها كانت سيئة للغاية.
قبل أن يتبين، خلال البحث في المكان الذي وجدت فيه السيدة، وجود جثث 3 أطفال مذبوحين بالمنطقة ذاتها.
فيما تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية، ورئيس فرع البحث، للوصول إلى الحادث وهوية الأطفال وأسباب وجودهم بالمنطقة، وقامت الأجهزة الأمنية بتكثيف وجودها بالمنطقة وسؤال شهود العيان.
تجدر الإشارة إلى أن الجريمة البشعة هي الثانية التي تهز مصر في غضون 3 أيام، حيث قُتل 5 أفراد من أسرة واحدة، فيما يعرف بـ”مذبحة الريف الأوروبي”.
في اعترافات أمام النيابة العامة المصرية، أقر المتهم بارتكاب جريمة القتل الخماسية، وفقاً لبيان منشور على صفحتها بـ”فيسبوك”.
عن تفاصيل الجريمة، قال المتهم إن المجني عليه قد رفض زواجه بابنته، فأوغر ذلك صدره، وقرر “الانتقام” بالتعدي عليها جنسياً لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها.
كما أوضح المتهم أنه اشترى مخدراً لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها.
وادعى أنه خلال ذلك حدثت مشادة بينه وبين المزارع المجني عليه، فطعنه بسكين ونحر عنقه، وقتل الباقين خشية افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث؛ حيث ضبطتها النيابة العامة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

21:40

عودة الزريقات .. اجتماع سحاب و كالديرون .. عقوبة منتظرة !

21:31

الإسراء تشارك في ملتقى شعراء الجامعات الأردنية

21:02

نائب حاكم الشارقة يكرم د. أحمد الضمور من عمان الأهلية لفوزه بالمركز الأول عربيا بجائزة الشارقة

20:59

العثور على جثة ثلاثيني داخل محله في مأدبا

20:58

طهبوب : تذكرت “مازن الفراية” العسكري

20:49

المعاني أستاذ شرف في كلية الطب في الجامعة الاردنية

20:41

السواعير: نسبة ارتفاع أسعار المحروقات لشهر حزيران 3.5 – 5%

20:34

الجوابرة : احترم قرار الجهاز الفني و ادرس عدة عروض

20:34

خطر الانقراض يهدد الحمار البلدي بالمملكة

20:31

الرفاعي: اتمنى أن تكون هناك أحزاب تمثل أراء المعلمين

20:25

بني مصطفى: تنفيذ أجندة القرار 1325 بفعالية يتطلب توطينها بطريقة تناسب الدول

20:19

الشناق : اليورانيوم يساهم بتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطن

20:14

الملكة رانيا تشكر المعزين في وفاة والدها

19:45

وفاة طفلة غرقا في أحد فنادق العقبة

19:41

6 إصابات والبحث عن محاصرين بانهيار تسوية فيلا في عمان

19:35

نقاش الدجاج يلهب سخرية الأردنيين: الجاج والشعب يدا واحدة

19:27

افتتاح مشروع مثلث الزهور الأخضر الريادي

19:25

دائرة الإفتاء : بيع تأشيرات الحج “المجاملة” لا يجوز

19:19

ولي العهد يلتقي وجهاء من الكرك في دارة المجالي

19:16

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 4 عشائر

19:14

الملك يهنئ ملكة بريطانيا بالذكرى الـ70 لجلوسها على العرش

18:09

ورشة عمل لعرض دراسة ” تقييم الأثر البيئي” للإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025

18:07

المياه تشارك ب حملة “بكفي واسطة ومحسوبية” بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

18:02

العجارمة يرعى احتفال مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون بعيد الاستقلال 76

16:57

الحكم على 5 موظفين في قضية استرداد ضريبة مبيعات بفواتير دون بضاعة

16:50

الإمارات تدعو لاحترام دور الأردن في رعاية المقدسات

16:44

الصين تخطط لتدمير أقمار ستارلينك التي يملكها إيلون ماسك

16:30

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين عالمياً

16:28

فوز غير ايدلوجي

16:17

شاهدوا : اندلاع حريق هائل بسوق الخيام في الكويت

16:02

تمريض فيلادلفيا تحتفل بالاستقلال‎‎

15:59

مقال للدرعاوي يصف فيه حملات المقاطعة للدجاج  بانها “إنتحار ذاتي”

15:58

رئيس جامعة فيلادلفيا: المكتبات كنوز المعرفة … ومنارة الباحثين

15:55

جامعة البترا تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الرسم الحر

15:53

جامعة البترا تستضيف ندوة تعريفية بالمنح الدراسية اليابانية

15:42

حملة أمنية لازالة 28 اعتداءً على المياه في معان ووادي السير

15:37

احتفالاً باليوم العالمي لقصور عضلة القلب .. يوم علمي تثقيفي في مستشفى الجامعة الأردنية

15:35

شكاوى انقطاعات المياه تتزايد .. والوزارة تؤكد سعيها للمعالجة بالمتاح

15:27

الحاج توفيق يدعو لشراكات اردنية مصرية بقطاع المواد الغذائية

15:24

النقل: إنجاز 95% من المرحلة الأولى لدراسات سكة الحديد الوطنية

15:16

السعودية تطرح عطاءات لإنشاء شبكة ربط للكهرباء مع الأردن

14:59

تحديث قسم الطب النووي في مستشفى البشير

14:56

حماية المستهلك: نتخوف من ارتفاعات الأسعار في ظل سكوت رسمي غير مبرر

14:52

قراءة تربوية في وثيقة الاستقلال

14:50

تحذير أمني : 4 أسباب تؤدي لاشتعال مركبتك

14:45

دعوة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات مسابقة المحارب الدولية

14:41

تصريح ملفت لطوقان: نستطيع على الأقل أن نضيء الأردن لمدة 80 عام

14:41

دعوات لزراعة أسطح المنازل في الأردن

وفيات

وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكة