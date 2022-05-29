ماقصة هدية الامارات للصفدي ؟

وطنا اليوم – انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان وزير الخارجية الصفدي حصل على هدية من الامارات العربية المتحدة عبارة عن سيارة فاخرة من نوع (اوستن مارتن),حيث قال أشخاص زاملوا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال عمله في الإمارات قبل استلام حقيبة الوزارة، ما نشر من شائعات حول قبوله هدية من دولة الإمارات سيارة أوستن مارتن.

بهاء حوران والذي زامل الصفدي خلال عمله في أبوظبي قال إنه اشترى السيارة قبل 3 سنوات من عمله وزيرا للخارجية في الأردن.

وكذلك أكد امجد الحياري الذي قال إنه تزامل مع الصفدي في ابو ظبي، والسيارة التي أشيع عنها كان قد اشتراها قبل سنوات من عودته إلى الاردن.

وأضاف، “‏‎تزاملت مع الصفدي عدة سنوات في أبوظبي، ونعم الرجل نزاهة وخلقا وكرما، الرجل شأنه كباقي الأردنيين، عزيز النفس ومثال للاحترام”.

وتابع، “للمتحدثين بالكذب أقول: إن السيارة التي تحدث عنها أحدهم، كان قد اشتراها قبل سنوات من عودته إلى الأردن.. فتبينوا.. أن تصيبوا قوما بجهالة..”