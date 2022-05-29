ما التنبؤ الذي قدمه بيل غيتس عن الوباء القادم

وطنا اليوم:أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين

وقال غيتس خلال حديث لصحيفة دياريو الإسبانية: هناك احتمال بنسبة خمسين في المئة أن تكون لدينا جائحة آخرى في السنوات العشرين المقبلة

وكان غيتس، قبل ذلك قد حذر مؤخرا من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وأنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر منها أكثر انتشارا وأكثر فتكا

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز ، قال غيتس إننا لم نشهد الأسوأ بعد ، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون صوتا متشائما، إلا أن احتمال ظهور متغير جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن خمسين في المئة.