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وزيرة مصرية تطلب “الدعاء” بعد تورط نجلها في جريمة قتل

29 مايو 2022
وزيرة مصرية تطلب “الدعاء” بعد تورط نجلها في جريمة قتل

وطنا اليوم:طلبت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم عبد الشهيد، الدعاء لها ولأسرتها، وذلك على خلفية تعرضها لما وصفته بـ”المحنة الشديدة”، إثر تورط نجلها في جريمة “قتل مزدوجة” بالولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، كأول تعليق لها على هذا الحادث الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر
وقالت الوزيرة التي هدّدت سابقا بتقطيع المعارضين في الخارج: “لتكن إرادة الله. أنا وأسرتي نتعرض لمحنه شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن”.
وأضافت: “قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية لا يتعارض إطلاقا مع كوني أما مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرّق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام”.
وتابعت عبد الشهيد: “كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم”.
واختتمت بقولها: “أتوجه أيضا إلى وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي به”.
وكانت مصادر قد أوضحت، الخميس، أن نجل الوزيرة المصرية يواجه اتهامات بالقتل العمد لاثنين من الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تجاهل في الإعلام المصري لتلك الجريمة. إذ اُتهم “رامي هاني منير فهيم” (26 عاما)، المُقيم بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بارتكاب جريمة قتل مزدوج، على خلفية طعنه زميله في العمل، بالإضافة إلى شخص آخر يقيم معه داخل مسكنه.
وكشفت مصادر مصرية، أن السلطات المصرية سعت للتدخل الدبلوماسي لمحاولة احتواء وإنهاء تلك القضية، إلا أنها فشلت في ذلك على ما يبدو حتى الآن.
ووفقا لموقع المحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي بكاليفورنيا، فقد تم تحديد موعد جلسة المحاكمة في الساعة 8:30 صباحا يوم 17 حزيران/ يونيو المقبل في مركز العدل الشمالي التابع للمحكمة في مدينة فوليرتون بكاليفورنيا في الغرفة N3.
وأشار الموقع إلى أن موعد المحاكمة كان قد تم تحديده في 6 أيار/ مايو الجاري خلال جلسة أخرى عُقدت لمراجعة الكفالة لنجل الوزيرة، وهو موظف في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA ، والذي تم إلقاء القبض عليه في 19 نيسان/ أبريل الماضي كمشتبه به في جريمة القتل المزدوجة.
وكانت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، قالت في لقاء مع الجالية المصرية في كندا خلال تموز/ يوليو 2019: “لأننا معندناش غير بلد واحدة مصر اللي بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا، هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا، وما نستحملش ولا كلمة عليها، أي حد يقول برة كلمة على بلدنا؟.. يتقطع”، مشيرة بيدها بعلامة النحر، وسط تصفيق حاد من الحضور.


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