العجارمة يرعى حفل تخريج الفوج ال 40 لطلبة مدارس النمو التربوي

وطنا اليوم:مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، رعى أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة حفل تخريج الفوج ال 40 لطلبة مدارس النمو التربوي.

وهنأ الدكتور العجارمة في كلمة ألقاها في الحفل الطلبة الخريجين مباركا لهم ولذويهم، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بالمعلم الأردني الذي كان وما يزال عماد النظام التعليمي الأردني، وهو الذي ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية الشقيقة، واعتزازها كذلك بالمدارس الخاصة وجهودهم، خاصة في المشاركة في تحمل أعباء لجوء الأشقاء العرب من غرب البلاد وشرقها وشمالها.

وتضمنت فقرات الحفل الذي حضره مدير إدارة التعليم الخاص الدكتورة نوال أبو ردن، كلمة ألقتها مديرة مدارس النمو التربوي الدكتورة هناء التميمي هنأت فيها أولياء الأمور والمعلمين والطلبة بتخريج الفوج الأربعين من طلبة المدرسة مباركة للوطن هذه الكوكبة من فرسان المستقبل.

وعبرت الطالبة رشا الخطيب والطالب حمزة رفعت، في كلمتين باسم الخريجين عن تقديرهما لإدارة المدارس والهيئة التدريسية فيها لجهودهم المتواصلة وبذلهم كل ما بوسعهم ليتمكن الطلبة من تحقيق الانجازات والتفوق، بالإضافة إلى تقديرهم للأهالي الذين سهروا الليالي لتوفير الأجواء الملائمة ليحصل أبناؤهم التفوق الدراسي .

واشتمل الحفل الذي أقيم مساء أمس السبت في قصر المؤتمرات في جامعة العلوم التطبيقية على فقرات؛ موكب الخريجين، وبانوراما المدرسة، وفقرات طلبة الروضة، وفيديو طالبات الجامعة من خريجي المدرسة، وفيديو القدس، وكورال المدارس ( التراث العربي )، وفرقة الدبكة، بالإضافة إلى تسليم الراية، وفقرة الأغاني الوطنية.

وفي ختام الحفل وزع الدكتور العجارمة، بحضور رئيس هيئة المديرين الأستاذ أحمد هاشم الشهادات على الطلبة الخريجين