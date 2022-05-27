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مصر.. الإفراج عن فتاة صومالية قتلت رجلا حاول اغتصابها

27 مايو 2022
This picture taken on October 28, 2018 shows the the Blue Mosque (Aqsunqur), at Bab el-Wazir street in the historical Islamic quarter of Cairo. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

وطنا اليوم:أمرت النيابة العامة المصرية، الجمعة 27 مايو/أيار 2022، بإخلاء سبيل فتاة صومالية على ذمة التحقيق معها في واقعة قتلها سائقَ مركبة آلية ( توك توك ) بسكين بعد محاولته اغتصابها، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ روايتها في التحقيقات.
النيابة العامة وفي بيان رسمي بصفحتها على فيسبوك، قالت إنه سبق أن باشرت التحقيقات فورَ تلقيها إخطاراً في السابع عشر من شهر مايو/أيار 2022، بعثور اثنين على جثمان سائق مركبة آلية (توكتوك)، بالطريق العام بجوار مركبته في منطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر، وحضور فتاة صومالية لقسم الشرطة للإبلاغ عن محاولة السائق التعدي عليها جنسيّاً حالَ استقلالها معه المركبة، وتهديده لها بسكين، لكنها تمكنت من انتزاع السكين منه وإصابته به، والفرار منه، ثم الإبلاغ بما وقع.

تحقيقات النيابة مع الفتاة الصومالية
حيث استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال لمكان وجود الجثمان لمناظرته، والذي تبين وجوده بجوار مركبة آلية (توكتوك) بدون لوحات معدنية، كما عاينت مسرح الحادث والمركبة المعثور عليها، وتبيَّنت آثار دماء بهما، وكلفت الإدارةَ العامَّةَ لتحقيق الأدلة الجنائية برفعها وفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق لبيان إصاباته، وسبب وكيفية حدوثها، والأدوات المستخدمة في إحداثها، وإعداد تقرير بالنتيجة.
باستجواب الفتاة الصومالية أقرَّت بقتلها السائق حالَ مقاومته أثناء محاولته مواقعتها كرهاً عنها، وأوضحت في ذلك أنها قد استقلت المركبة الآلية برفقة السائق لتوصيلها، وأنه قد اتخذ طريقاً غير مأهول أثناء ذلك، وتوقَّف مدعياً أن عطلاً أصاب مركبته، ثم أشهر في وجهها سكيناً كان يخفيه أسفل مقعد القيادة، وهددها لمواقعتها، ففرّت منه هاربة، فلحقها، وتمكن منها بعدما سقطت أرضاً، وشرع في مواقعتها واضعاً السكين على رقبتها، فقاومته وأمسكت السكين بكلتا يديها حتى أُصيببَت أصابعها بجروح، وانتزعته منه وطعنته به، فتركها، وفرَّت هاربةً تستغيث بأحد الخُفَراء، ثم أبلغت الشرطة بما حدث، وقد اصطحبت النيابة العامة الفتاةَ لمسرح الواقعة بعد استجوابها، وأجرت معاينة تصويرية للجريمة على نحو ما أقرَّت به في التحقيقات تفصيلاً.

تقرر الكشف الطبي
كذلك فقد أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبي على الفتاة، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي برأسها، وعدة جروح قطعية بأصابع يديها.
هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة، على نحو ما جاء بإقرار الفتاة في التحقيقات، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق، والذي أكد أن وفاته قد حدثت نتيجة الإصابة التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفْقَ الرواية التي أدلَتْ بها في التحقيقات باستخدام مثل السكين المضبوط.
وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة قراراً بإخلاء سبيل الفتاة بضمانِ محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كانت فتاة صومالية، تبلغ من العمر 15 عاماً، قد أنهت حياة سائق مصري، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد محاولة الاعتداء عليها جنسياً تحت تهديد سلاح أبيض.
إذ لم تتخيل الفتاة أن تقف خلف القضبان بعد أن جاءت إلى مصر بحثاً عن فرصة أفضل للتعليم، وبالتحديد منطقة 6 أكتوبر، التي قطنت فيها داخل إحدى الشقق بالحي الـ11، لكنها تحولت إلى متهم في حال دفاعها عن نفسها، عندما اكتشفت أنها فريسة سائق توكتوك، استقلت مركبته من أمام مفوضية اللاجئين، لتوصيلها لمكان تريده، وفق ما نشره موقع الوطن (محلي)، الأربعاء 25 مايو/أيار 2022.
الحادثة أثارت كثيراً من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب البعض بالإفراج عن الفتاة، لأنها كانت تدافع عن نفسها، فيما طالب آخرون بضرورة توفير الأمان للاجئين في مصر بعد هذه الحادثة.


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