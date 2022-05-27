انطلاق مهرجان الجميد والسمن الأردني

وطنا اليوم:رعت الاميرة بسمة بن علي بن نايف اليوم الجمعة في منطقة حدائق الحسين، فعاليات مهرجان الجميد والسمن، الذي ينظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بمشاركة عدد كبير من الجمعيات المنتشرة في شتى مناطق البادية الأردنية.

وقال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال طراد الفايز إن هذا هو المهرجان السادس للجميد والسمن الذي ينظمه الصندوق، اذ يعتبر مناسبة وطنية تساهم في تسويق منتجات المرأة الأردنية من الجميد والسمن، ويسهل على المواطن عملية الشراء المباشر والاطلاع على منتجات سيدات البادية والاستمتاع بالاكلات البدوية والتراثية والفعاليات التراثية المصاحبة لفعاليات المهرجان ، وأصبح يحظى بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع الأردني وضيوف الاردن من العرب والاجانب