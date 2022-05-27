الذنيبات جندي، الميثاق يبحث عن حصته في ميراث إرادة، الحكومة ترقص على حافة الطاولة، عروب بخير، العبادي وأمين عمان، المصري واسرائيل ، رواية مختار جبل الحسين و “إرادة”، الاعلامي الزعلان، الملقي الي اكل الكف ، ماذا حصل بين الدعجة والعجارمة ؟

وطنا اليوم – التقط مجهر وطنا اليوم ابرز ماتم تداوله ضمن جلسات الصالونات السياسية وفي صفحات السوشال ميديا الزرقاء ، حيث كان ابرز ما التقطه مجهر وطنا اليوم:

الذنيبات جندي

الفوسفات تحقق نجاحا كبيرا يفوق كل التوقعات والمستقبل يحمل مفاجآت سارة…الذنيبات يقول انا جندي سأعمل من أجل الوطن وقيادته حتى اخر لحظة في أي موقع اشغله

الميثاق يقسم ميراث إرادة

اطلع مجهر وطنا اليوم على مناقشات تجري لضم عدد من كوادر حزب إرادة المستقيلين الى حزب الميثاق, الملفت أن محاولات تجري لضم مؤسس الحزب نفسه نضال البطاينة للميثاق.

الحكومة ترقص على حافة الطاولة

رغم محاولات ضبط الاسعار الا ان جهات عديدة ترفض قرارات الحكومة وتستمر برفع الاسعار وعلى رأسها أصحاب مزارع الدواجن , وعلى هامش الحكومة معلومات سمعها مجهر وطنا اليوم تشير الى ان العمر الافتراضي للحكومة قد انتهى التساول هل تعيد الحكومة معنا في عيد الاضحى ام لا؟

عروب صبح بخير

الاعلامية الاردنية عروب صبح في تدوينة لها عبر إنستغرام قالت : ” انه انتشر منذ أيام على تيك توك فيديو يقول بأني توفيت.

العبادي يقترح على امين عمان

نائب رئيس الوزراء وأمين عمان الاسبق ممدوح العبادي أقترح على أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اطلاق اسم الشهيدة على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة عمان

المصري اسرائيل امبرطورية

في حديث استمعت له وطنا اليوم قال رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري أن “إسرائيل” أصبحت إمبراطورية معترف بها من كل العالم، لكن “أنا مؤمن أن “إسرائيل” لا ترغب بالسلام

الترك باقي في إرادة

أعلن مختار جبل الحسين مروان أغا الترك أنه لا صحة لخروجه من مشروع حزب ارادة بسبب الفئة التي تم استبعادها من المشروع، مختار جبل الحسين باقي مع إرادة.

إعلامي زعلان

يُقال ان أحد الاعلاميين ” حرد” بسبب عدم تكريمه ونشر تغريدة من (قاع الدست ) استهجن المتابعين تغريدة الإعلامي غير المألوفة وحاولوا تطيب خاطره. البعض اقترح جائزة ترضيه للاعلامي الحردان .

ماذا حصل بين الدعجة والعجارمة ؟

يبدو ان النائب السابق عدنان السواعير غضب من حديث النائب السابق هايل ودعان الدعجة حين انتقد قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية فقال العجارمة موجهاً حديثه للدعجة : من الأفضل قراءة القوانين والتعديلات الدستورية قبل الكتابة عنها والا فاننا نتحدث عن أمور مغلوطة.

كف يد العرموطي

علم مجهر وطنا اليوم بأن مسألة كف يد المفوض العام بمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي لا علاقة لها بخلاف على كيفية ادارة مسألة تمويل أحد المشاريع الحقوقية بقدر ما لها علاقة بخلافات بين العرموطي ومجلس الادارة على جرأته في إصدار تقارير وتقييمات تنتقد الاسترسال في العديد من النشاطات المضادة للحريات.

الملقي “اكل الكف“

في حديث التقطه مجهر وطنا اليوم لرئيس الوزراء السابق هاني الملقي قال فيه: أنا “الجراح.. إلي أنسب عليّ لأن البنج لم يكن كافي”، ورأى الملقي أنه و نتيجة لذلك هو من أكل الكف.