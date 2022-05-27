6 خرافات تروج لها الأفلام

وطنا اليوم – كثير من المشاهد التي نراها في أفلام الحركة والإثارة والأكشن مجرد إبداعات لعقل منتج بخيالٍ خصب، وبعيدة كل البعد عن الواقع، وقد روّجت هوليوود لعدد من الخرافات التي لا تطابق الواقع مطلقًا، ومنها:

01 – ممرات تنفيس الهواء طريقة

سهلة للتسلل

كثيرًا ما نشاهد في أفلام هوليوود كيف يتمكن الأبطال من الهروب أو التسلل من خلال منافذ وممرات تنفيس الهواء في السقف.

في الحياة الواقعية، تعتبر مصارف نظام التدفئة والتهوية والتكييف مناطق ضيقة، لا تسمح لأشخاص عاديين بالدخول والحركة بها بكل أريحية.

صحيح أنها واسعة لأن يمر بها شخص زحفًا، لكنها تمتلئ بالمراوح والعوائق الأخرى التي تجعل المرور خلالها صعبًا.

02 – تجاوز انفجار ضخم دون أذى!

مشهد «الهروب من الانفجار» هو السمة المميزة لكل أفلام الحركة والمغامرات تقريبا، غالبًا ما يُرى أبطال مثل جيمس بوند وجيسون بورن وهم يتجاوزون انفجارًا مميتًا، لكن على عكس ما يُروّج له في الأفلام، لا يمكن النجاة من الانفجارات الضخمة بمجرد إعطائها ظهرك والذهاب بالطريق المعاكس!.

03 – ثوانٍ لإفقاد شخص وعيه بالكلوروفورم

تعتبر قطعة القماش المبللة بالكلوروفورم سلاحًا شائعًا يُستخدم في الأفلام لإعاقة الشخص وجعله يفقد الوعي. أظهرت أفلام مثل (P2) و(Billion Dollar Brain) قطعة قماش مبللة بالكلوروفورم تُوضع على فم وأنف الضحية ليستنشق ما بها ويفقد وعيه على وجه السرعة. بينما يمكن استخدام الكلوروفورم للتخدير وإفقاد الوعي، فقد يستغرق الأمر خمس دقائق على الأقل من استنشاق عنصر مبلل بالمادة لإحداث فقد الوعي.

04 – الدردشة مع شخص آخر خلال

السقوط الحر

في فيلم (The Bucket List)، عندما ذهب مورجان فريمان وجاك نيكلسون للقفز الحر بالمظلات، كان الرجلان يتحدثان أثناء الهبوط ويسمعان بعضهما البعض.

تبلغ السرعة النهائية للفرد أثناء السقوط الحر 170 قدمًا في الثانية، هذا يعني أنه إذا قفزا من ارتفاع حوالي 13000 قدم، فهناك دقيقة واحدة تقريبًا للوصول إلى الأرض!

أيضًا، خلال هذا الوقت، ستكون سرعة الرياح أكثر من 100 ميل في الساعة، هل تعتقد أنه في مثل هذا الوقت القصير عندما يكون الشخص مصابًا بالصمم تقريبًا، يمكنه إجراء محادثات حقيقية أو مناسبة؟ لا بالطبع.

05 – انتظار 24 ساعة قبل الإبلاغ عن شخص مفقود

في كثيرٍ من الأفلام، نشاهد كيف أن أهل مفقود عليهم الانتظار 24 ساعة قبل إبلاغ الشرطة باختفائه لتبدأ التحقيق بالأمر!

لا تحتاج حقًا إلى الانتظار كل هذا الوقت للإبلاغ عن شخص مفقود، يمكنك إبلاغ مركز الشرطة المحلي بمجرد اكتشافك أن هناك شخصًا مفقودًا.

في الواقع، تعتبر الساعات الأولى من فقدان شخص حاسمة للغاية والتدخل خلالها يساعد على العثور عليه بحالٍ جيد.

06 – إحياء القلب المتوقف بالصعقات الكهربائية دائمًا

ما لا تعرفه أن أفلام هوليوود غير منطقية بتاتًا، عندما يتعلق الأمر باستخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب لإحياء شخص ما.

عندما يتوقف القلب عن النبض بسبب السكتة القلبية، سيحتاج الشخص إلى الإنعاش القلبي الرئوي وليس الصدمة الكهربائية.

في الواقع، قد يكون توجيه صدمة باستخدام مزيل الرجفان ضارًا في مثل هذه الحالة، الهدف من جهاز إزالة رجفان القلب هو إعادة ضبط القلب عندما يعاني من عدم انتظام ضربات القلب.