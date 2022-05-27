قامر بالاموال المخصصة لمواجهة كورونا

وطنا اليوم – كان من المفترض أن تكون الأموال عبارة عن مساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض في بلدة يابانية صغيرة خلال جائحة كورونا، لكن الشرطة تقول إنه تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى حساب مصرفي لأحد السكان، وبدلًا من إعادة الأموال، أنفق معظمها على المقامرة عبر الإنترنت.

وقال موقع ABC NEWS إن اسم الشخص هو شو تاجوتشي، 24 عامًا، وهو عاطل عن العمل في بلدة (أبو) غربي اليابان، واعتقلته الشرطة فيما بعد.

وقالت الشرطة إن الشاب اعترف بإنفاق معظم أموال دافعي الضرائب البالغة حوالي 360 ألف دولار على القمار. ولم يتبق سوى 530 دولارًا في حسابه المصرفي بعد أن سحب الأموال خلال 10 أيام فقط بعد وصولها إلى حسابه بالخطأ. وتم اعتقال الشاب بتهمة الاحتيال، حيث قالت الشرطة إن تاجوتشي رفض طلب البلدة بإعادة الأموال إلى مصدرها.

كانت الأموال عبارة عن دعم لصندوق كورونا تم إيداعه في حساب الشاب المصرفي في أبريل. كان من المفترض أن تحصل 463 أسرة منخفضة الدخل في بلدة (أبو)، وعدد سكانها 3.372 نسمة، على 780 دولارًا. لكن أحد مسؤولي البلدة قدم عن طريق الخطأ إلى مؤسسة مالية طلب تحويل واحد للمبلغ الإجمالي إلى تاجوتشي، الذي كان اسمه الأول في قائمة المستفيدين.