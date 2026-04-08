أورنج الأردن تطلق النسخة المحلية العاشرة من جائزة Orange للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026

3 ساعات ago
أورنج الأردن تطلق النسخة المحلية العاشرة من جائزة Orange للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن فتح باب التسجيل للنسخة المحلية العاشرة من جائزة Orange للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026، وذلك خلال الفترة من 1 نيسان وحتى 10 أيّار. وتعكس هذه الخطوة دور الشركة المستمر في دعم المشاريع الريادية الشبابية التي توظف الأدوات الرقمية لابتكار حلول ذات أثر إيجابي مجتمعي ومستدام في مختلف المجالات.
وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز مالية قيّمة تبلغ 4000 دينار للمركز الأول، و2500 دينار للمركز الثاني، و1500 دينار للمركز الثالث في النسخة المحلية، بالإضافة إلى الفرصة لترشيحهم للنسخة العالمية من الجائزة لاحقاً هذا العام. وبالمقابل، تصل قيمة جوائز النسخة العالمية إلى 25000 يورو للمركز الأول، و15000 يورو للمركز الثاني، و10000 يورو للمركز الثالث.
وفي إطار دورها في تمكين الشابات والشباب في المملكة، أشارت أورنج الأردن على أهمية التحدي باعتباره ركيزة أساسية لجهودها في تقديم بيئة إيجابية وداعمة تساهم في دعم الاقتصاد والابتكار الوطني، حيث تسعى من خلال مبادراتها النوعية لتطوير مهارات الشباب في العالم الرقمي وتعزيز خبرتهم العملية لرفع فرصهم الوظيفية.
وتشمل شروط المشاركة أن يكون المتقدم قد أتمّ الـ 21 عاماً، وأن تكون الشركة الناشئة قائمة منذ 5 سنوات فأقل، مع تواجدها في دولة واحدة كحد أدنى من دول أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا (OMEA) الـ 17، وتوفير نموذج أولي من الحل التقني المقترح.
ويمكن لأصحاب المشاريع الريادية المهتمين بالمشاركة تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي:https://poesam.orange.com/en .
وتجدر الإشارة إلى النجاح الاستثنائي الذي حققته الجائزة على مدار 15 عاماً، حيث وصل عدد الطلبات إلى 17600، و3000 مشترك، وتمثيل للسيدات بنسبة تصل إلى 59%، كما تركزت 72% من المشاريع على قطاعات الزراعة والتعليم والبيئة. ويعد هذا التحدي كأحد البرامج الرائدة لمركز أورنج الرقمي لتنمية مواهب الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم الطموحة إلى واقع ملموس.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


