أمنية ضمن أفضل أماكن العمل في الأردن لعام 2026 لقطاع الاتصالات

وطنا اليوم:كشفت مؤسسة Great Place to Work® (أفضل بيئة عمل) وهي المرجع العالمي في ثقافة بيئة العمل، عن “أفضل أماكن العمل في الأردن لعام 2026″، والتي ضمّت مجموعة من المؤسسات الرائدة التي نجحت في بناء بيئات عمل قائمة على الثقة وتعزيز الأداء المؤسسي.

وقد شغلت شركة أمنية إحدى شركات Beyon المركز الثالث ضمن فئة الشركات الكبرى التي تضم المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف، وبذات التصنيف فقد كانت الأفضل في قطاع الاتصالات متقدمة على شركات الاتصالات المشاركة.

وجاء تصنيف أمنية استناداً إلى تقييم مستقل وشامل لثقافة بيئة العمل داخل الشركة، شمل مستويات الثقة بين الموظفين والإدارة، وممارسات القيادة، وفرص التطوير المهني، إضافة إلى مدى شمولية البيئة المؤسسية وتعزيزها لروح التعاون والانتماء. وأظهرت النتائج تميز أمنية في بناء بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار وتتيح للموظفين المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الشركة ونموها المستدام.

ويعكس إدراج أمنية ضمن هذه القائمة تركيزها المستمر على تطوير تجربة الموظفين وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التمكين والعمل الجماعي، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، ودعم أدائها في سوق الاتصالات في المملكة.

وفي تعليقها على إدراج أمنية ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في الأردن لعام 2026، قالت المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في أمنية، ديانا سعيدي: “إن هذا التصنيف يعكس تركيز الشركة على الاستثمار في كوادرها البشرية وتوفير بيئة عمل داعمة للابتكار والتطوير المهني، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود الموظفين ومساهمتهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والتعاون.

والجدير بالذكر ان أمنية حصلت على جائزة “أفضل بيئة عمل” للعام الثاني على التوالي، لتؤكد مكانتها كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة، وأول شركة اتصالات تحصل على هذا التصنيف بين شركات الاتصالات، ما يعكس التزامها المستمر بتعزيز تجربة الموظفين وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والتمكين. كما يبرز هذا التقدير أهمية الاستثمار في الموظفين ودورهم في دعم الابتكار وتعزيز التنافسية، ليس فقط على مستوى الشركة، بل في قطاع الاتصالات والاقتصاد الأردني بشكل عام، من خلال توفير بيئات عمل جاذبة للكفاءات وممكنة للنمو والتطوير المهني.

وتصدر مؤسسة Great Place to Work® هذه القائمة استناداً إلى منهجية تقييم عالمية تعتمد على قياس تجربة الموظفين عبر محاور تشمل المصداقية والاحترام والعدالة والفخر وروح الفريق، إلى جانب مراجعة ممارسات الموارد البشرية داخل المؤسسات المشاركة.

