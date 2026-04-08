كابيتال بنك يحصد جائزتي أفضل تطبيق بنكي وأفضل خدمات إدارة ثروات لعام 2026 من مجلة الأعمال الدولية

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن فوزه بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز مجلة International Business Magazine لعام 2026، وهما جائزة “أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط” وجائزة “أفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن”، في إنجاز جديد يعكس التزام البنك المتواصل بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائه.

وجاء حصول البنك على جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للسنة الثالثة على التوالي تقديراً لجهوده المستمرة في تطوير قنواته المصرفية الرقمية وتقديم حلول مصرفية متقدمة وسهلة الاستخدام، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء ومواكبة المتطلبات المتزايدة للخدمات المالية في العالم الرقمي، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

كما حصد البنك جائزة “أفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن لعام 2026” للسنة الثانية على التوالي تقديراً لتميزه في تقديم حلول مالية واستثمارية متكاملة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، وذلك من خلال نموذج عمل يركز على خدمة العملاء، مدعوماً بمديري محافظ متخصصين وخدمات استشارية موثوقة وتخطيط مالي استراتيجي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية العالمية.

وبهذه المناسبة، أكد كابيتال بنك أن فوزه بالجائزتين يعكس نجاح استراتيجيته القائمة على الابتكار والتطوير المستمر للخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب التوسع في تقديم حلول مالية واستثمارية متقدمة تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء. كما يعكس هذا التكريم التزام البنك بتعزيز تجربة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية، سواء عبر قنواته الرقمية المتطورة أو من خلال خدمات إدارة الثروات المتخصصة التي يقدمها لعملائه.

يُذكر أن مجلة الأعمال الدولية (International Business Magazine)، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعد منصة إعلامية رائدة في قطاع المال والأعمال، وتصل قاعدة مشتركيها إلى أكثر من 50 ألف مشترك من المستثمرين والمدراء التنفيذيين وصناع القرار. وتهدف إلى تسليط الضوء على الحلول المبتكرة في القطاع المالي والاحتفاء بالإنجازات المتميزة في مجالات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية.