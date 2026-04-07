بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين

3 ساعات ago
شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين

وطنا اليوم:انطلاقاً من دورها كمساهم رئيسي في دعم المجتمع المحلي وحرصها على مساندة كافة شرائح وفئات المجتمع الأردني، لا سيّما الأطفال فاقدي السند الأسري؛ جدّدت شركة زين الأردن وللعام السابع والعشرين على التوالي دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS الأردنية.
ويجسّد التزام زين بدعم ومساندة جهود الجمعية امتداداً لنهجها في تمكين الأطفال والشباب، حيث تحرص الشركة على توفير بيئة داعمة ومتكاملة ترتكز على التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي بما يعزز من قدراتهم ويُهيئهم لمواجهة متطلبات المستقبل والتغلّب عليها، كما تعمل زين على خلق فرص حقيقية تُسهم في تطوير مهاراتهم وصقل إمكاناتهم، من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتمكينهم من رسم مساراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
ويشمل دعم شركة زين كفالة خمسة بيوت ضمن قرى الجمعية في عمّان وإربد والعقبة، وتقدّم شركة زين دعماً نقدياً سنوياً يبلغ 50 ألف دينار، إذ بلغت قيمة إجمالي ما قدّمته الشركة من دعم نقدي وعيني على مدى الأعوام الماضية ما يقارب المليون دينار أردني.
وتواصل زين تنظيم زيارات دورية إلى قُرى الأطفال في مختلف المناسبات حرصاً منها على مشاركة الأطفال والأمهات لحظاتهم السعيدة وتعزيز شعورهم بالاهتمام والدعم، إلى جانب تقديم الهدايا التي تُدخل البهجة والسرور على قلوبهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
