مناقشة أطروحة دكتوراة عن مسرح سناء الشّعلان في جامعة كاليكوت الهنديّة

وطنا اليوم:كيرالا/ الهند: ناقش الباحث الهنديّ الأستاذ المساعد في كلّيّة كاسراكود الحكوميّة الهنديّة (عبّاس. ب. م) أطروحته الدّكتوراة المكتوبة باللّغة العربيّة في قسم اللّغة العربيّة وآدابها، في جامعة كاليكوت، في ولاية كيرالا الهنديّة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدّكتوراة في اللّغة العربيّة وآدابها، وهي تحمل عنوان: (مسرحيّات سناء الشّعلان: الأسلوب والمضمون دراسة تحليليّة لأعمالها المختارة)، إذ تدرس الأطروحة مسرحيّات الأديبة الأردنيّة ذات الأصول الفلسطينيّة الأستاذة الدّكتورة سناء الشّعلان (بنت نعيمة) المنشورة جميعها في كتاب مسرحيّ جامع عملاق تحت اسم (سيلفي مع البحر)، صادر في العام 2019 ، ويتضمنّ الكتاب ست مسرحيّات، وهي: دعوة على شرف اللّون الأحمر، وسيلفي مع البحر، ووجه واحد لاثنين ماطرين، ومحاكمة الاسم ×، والسّلطان لا ينام، وخرّافيّة سعديّة أمّ الحظوظ. وهي تقع في 422 صفحة من القطع المتوسّط.

تكوّنت لجنة مناقشة الأطروحة من كلّ من: الأستاذ الدّكتور عبد المجيد ت. أ: المشرف على الأطروحة ورئيس قسم اللّغة العربيّة، جامعة كاليكوت، ولاية كيرالا، الهند، والدكتور جاهر حسين، المناقش والمختبر ورئيس قسم اللغة العربية والفارسية ووالأردية، جامعة مدراس، الهند.

عن سبب اختيار موضوع هذه الأطروحة قال الباحث (عبّاس. ب. م) تتمتّع سناء الشعلان بمكانتها الفذة من بين الأدباء والمسرحيين المعاصرين في العالم العربي، ولقد أحدثت إبداعاتها موجة كبيرة بسبب قيمتها الأدبية وعملقة مكانتها المعنوية، إلى جانب رواياتها وقصصها الشهيرة تمتاز مجموعة مسرحياتها “سيلفي مع البحر ومسرحيات أخرى” حيث أسلوبها الجذاب ومضمونها العميق… كما هي أول امرأة عربية تكتب المسرحية حسب تقنيات بريخت حيث اهتمت الكاتبة أثناء كتابتها “سيلفى مع البحر ومسرحيات أخرى” بتقنيات التغريب وسقوط الجدار الرابع مثلا. لقد نجحت الكاتبة في تطبيق تقنيات بريخت في مسرحياتها، كما توجد في مسرحياتها “سيلفى مع البحر” و”دعوة على شرف اللون الأحمر” وغيرهما… إلى جانب أنّ الأديبة سناء الشّعلان في مجموعة مسرحياتها بقضايا معاصرة مهمة، منها قضايا المرأة وقضايا اللقيط ومكايد الحركة الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين ومقاومة الشعب الفلسطيني.

وظّف الباحث المنهج الوصفيّ التّحليليّ والموازنة والتقييم في أطروحته، كما اهتمّ بعملية الوصف والتحليل في معظم الجوانب، كما هو المنهج المتناول عند القيام بالدراسات التحليلية للأعمال الأدبية كثيرا، وقد سلك أيضاً منهج العرض والتقديم خلال تحليل المسرحية المختارة للكاتبة سناء الشعلان.

تكوّنت الأطروحة من مقدّمة وستّة أبواب، ونتائج، وخاتمة، وقد حمل الباب الأوّل عنوان (المسرحيّة: نشأتها وتطوّرها)، وهو يشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأوّل حمل عنوان (المسرح والمسرحيّة لغة واصطلاحاً)، في حين أنّ الفصل الثّاني حمل عنوان (نشأة المسرحيّة وتطورّها)، أمّا الفصل الثّالث فقد حمل عنوان (المسرحيّة في الأدب العربيّ).

الباب الثّاني من الأطروحة حمل عنوان (المسرحيّة العربيّة في الأردن: نشأتها وتطوّرها)، وهو يضمّ ثلاثة فصول، الفصل الأوّل بعنوان (الأدب العربيّ في الأردن)، والفصل الثّاني بعنوان (المسرحيّة العربيّة في الأردن)، والفصل الثّالث بعنوان (أعلام المسرحيّة العربيّة في الأردن).

الباب الثّالث من الأطروحة حمل عنوان (الأديبة العربيّة سناء الشّعلان ودورها في المسرحيّة العربيّة)، وهو يضمّ فصلين، الفصل الأوّل بعنوان (سناء الشّعلان حياتها وإبداعاتها الأدبيّة)، والفصل الثّاني بعنوان (مسرحيّات سناء الشعلان).

الباب الرّابع من الأطروحة حمل عنوان (تحليل الأسلوب في مسرحيّات سناء الشّعلان)، وهو يضمّ ثلاثة فصول، الفصل الأوّل بعنوان (تقنيّة برتولد بريخت في المسرحيّة)، والفصل الثّاني بعنوان (ملامح تقنيّات بريخت في مسرحيّات سناء الشّعلان)، والفصل الثّالث بعنوان (المسرحيّة الذّاتيّة).

الباب الخامس من الأطروحة حمل عنوان (تحليل المضمون في مسرحيّات سناء الشّعلان)، وهو يضمّ ثلاثة فصول، الفصل الأوّل بعنوان (القضايا الاجتماعيّة في مسرحيّات سناء الشّعلان)، والفصل الثّاني بعنوان (تحليل مسرحية “محاكمة الاسم x)، والفصل الثّالث بعنوان (أزمة الهويّة في فلسطين).

الباب السّادس من الأطروحة حمل عنوان (دراسة تحليليّة حول مسرحيّات سناء الشّعلان المختارة)، وهو يضمّ فصلين، الفصل الأوّل بعنوان (تحليل مسرحيّة سيلفي مع البحر)، والفصل الثّاني بعنوان (محاكمة الاسم x).