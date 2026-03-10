النائب الخزوز: قانون الضمان الاجتماعي مرفوض جملة وتفصيلاً والقانون بحاجة إلى تعديل

وطنا اليوم – التقت النائب رند الخزوز مساء أمس الأثنين عدداً من الصحفيين والاعلاميين في مادبا للحديث عن عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية بحضور مدير معهد الفسيفساء في مادبا الدكتور أحمد العمايره وعدد من المدعوين.

وتحدثت النائب الخزوز وهي عضو في حزب عزم وعضو في اللجنة المالية بمجلس النواب عن الانجازات التي تحققت خلال سنة ونصف السنة من عمر مجلس النواب بشكل عام وفي محافظة مادبا بشكل خاص .

وفي بداية حديثها شكرت النائب الخزوز الجسم الصحفي والإعلامي في محافظة مادبا لتلبيتهم دعوتها لحضور اللقاء مشيدة بدور الاعلام في نقل الحقيقة والحيادية بكل شفافية ووضوح وكذلك تسليطه الضوء على الأحداث والتطورات والاستماع الى مناقشاتهم وآرائهم واقتراحاتهم في كافة الموضوعات.

واستعرضت الخزوز الانجازات التي تمت في محافظة مادبا من مشروع الباص السريع والبدء بإنشاء مستشفى مادبا الجديد والذي من المقرر ان يتم افتتاحه وتشغيله في عام 2028 وكذلك تم العمل على نقل العيادات الخارجية من منطقة حنينا إلى المقر الجديد والذي من المقرر أن يتم خلال الشهرين القادمين.

وقالت انه سيتم تحويل مبنى العيادات الخارجية القديم إلى مركز صحي اولي حيث سيتم تحديثه بتبرع من إحدى المنظمات بالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة مادبا.

وتحدثت النائب الخزوز عن قانون الضمان الاجتماعي وقالت اننا كحزب عزم كاملاً نرفض قانون الضمان الاجتماعي الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب

واضافت أن قانون الضمان الاجتماعي مرفوض جملة وتفصيلاً وأن القانون بحاجة إلى تعديل

مشيرة الى أن المادة 91 من الدستور الأردني ا و ب منها تنص على أنه في حال وجود اختلافات بين مجلس النواب ومجلس الاعيان على مواد القانون يجتمع مجلس النواب ومجلس الاعيان في جلسة واحدة وينجح القانون في حال تم التصويت عليه من قبل ثلثي الأعضاء من المجلسين.

وقالت أن لجنة العمل في مجلس النواب والتي تم احالة قانون الضمان الاجتماعي اليها أطلقت منصة للحوار الوطني.

وتساءلت النائب الخزوز تقول لماذا نحن بحاجة إلى قانون الضمان الاجتماعي ؟ أجابت الخزوز أن فاتورة التقاعد المبكر تشكل 70% من اجمالي الرواتب مؤكدة أننا بحاجة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي شئنا أم أبينا.

وأضافت انه سيتم في مجلس النواب مناقشة قانون الإدارة المحلية الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب وغيرها من الفواتين.

وقالت اننا سنعمل لمحافظة مادبا العديد من المشاريع التنموية وخاصة وزارة الشباب فيما يتعلق بالأندية الشبابية .

وأكدت دور وزارة الشباب وخاصة في بيت شباب مادبا الذي تاسس في منطقة الفيصليه جبل نيبو وكذلك مراكز الشباب الأخرى في محافظة مادبا لعقد دورات تدريبية لصقل مهارات الشباب وابداعاتهم.

وتحدثت النائب الخزوز عن البنية التحتية في شوارع مادبا خاصة بعد تساقط الامطار الاخيرة والتي أظهرت العيوب والانهيارات فيها مؤكدة ضرورة العمل بالبنية التحتية ووضع خطة من الآن للعام القادم بهذا الخصوص خاصة للمسار السياحي للمحافظة والتي سنعمل عليها العام الحالي والعام القادم.

وقالت النائب الخزوز أن القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب هي قانون العقوبات وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الإدارة المحلية اما قانون الابنية الحكوميه فلم يعرض على المجلس لغاية الآن.

وأضافت النائب الخزوز أن هناك اراضي تملكها الحكومة في الحي الشرقي من مادبا سيتم استغلالها لاستقبال مستثمرين وإقامة مصنع في مادبا لتشغيل أبناء محافظة مادبا.

وأكدت النائب الخزوز ان هذا اللقاء مع الصحفيين والاعلاميين في مادبا هو الأول وسنتواصل في اللقاءات معهم بالمرات القادمة في مادبا وبعد ذلك سيتم التواصل مع المواطنين في مادبا بلقاءات مفتوحة واطلاعهم على الإنجازات والاستماع إلى مناقشاتهم وملاحظاتهم ومطالباتهم.