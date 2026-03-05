بنك القاهرة عمان
وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام

42 دقيقة ago
وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام

وطنا اليوم:توفي اليوم الخميس، الحاج سالم سلامة الصقور ابو غازي، أحد أبرز وجهاء محافظة الطفيلة وأكبر معمّريها، عن عمر تجاوز الـ 100 عام.
ويعتبر الحاج سالم، المولود في قرية صنفحة بالطفيلة المعروفة تاريخيا بـ “أم القرى” في العام 1925 بحسب وثيقة تقدير السن، من الشخصيات البارزة في عشيرة بني حميدة، وتحديدا من فرع عشيرة الشتيات التي تندرج منها عشيرة الصقور وقد تم اختياره مختارا لعشيرته من قبل لجنة محلية مقرها محافظة الكرك آنذاك.
يذكر ان الفقيد امتهن الزراعة، وبرز كمزارع ناجح رغم ندرة الإرشادات الزراعية حينها، وساهم في تأسيس مزارع للكروم والأشجار المعمرة في قريتي السلع وضانا


وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026