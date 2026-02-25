قرار حاسم من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

وطنا اليوم:طالب نادي برشلونة الإسباني لاعبه الصاعد حمزة عبد الكريم بالعودة إلى صفوفه خلال الساعات المقبلة، بعد سفره إلى مصر عقب تعثر حصوله على الوثائق الإدارية اللازمة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، في بيان منشور على حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” أنه تلقى إخطارا رسميا من برشلونة يفيد بضرورة عودة اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الساعات المقبلة.

وأضاف البيان أن النادي الإسباني أوضح في خطابه أن “الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لوجود اللاعب بصفة قانونية ومستمرة مع النادي قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره شخصيا لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي”.

وغادر حمزة عبد الكريم صفوف برشلونة وعاد إلى مصر في الأيام الماضية من أجل تسريع الإجراءات البيروقراطية.

كما استدعى “الفراعنة” حمزة عبد الكريم للانضمام إلى معسكر المنتخب مواليد 2007، غير أن إخطار برشلونة وصل قبل مشاركته في المعسكر.

وأشار بيان الاتحاد المصري إلى أن الجهاز الفني للمنتخب سمح لعبد الكريم بمغادرة المعسكر لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع برشلونة في الاستحقاقات المقبلة.

وبمجرد حصول حمزة عبد الكريم على تصريح العمل سيسهل تسجيله في لوائح النادي والبدء في لعب الدقائق الأولى.

وأعلن نادي برشلونة، مطلع فبراير، الجاري ضم حمزة عبد الكريم قادما من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشرا