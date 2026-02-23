الفوضى في المكسيك تهدد استعدادات استضافة كأس العالم 2026

وطنا اليوم:أثار قرار السلطات المكسيكية تأجيل عدد من مباريات الدوري المكسيكي لكرة القدم، كانت مقررة في مدينة “وادي الحجارة” إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم 2026، بسبب أحداث عنف، المخاوف من أن يلقي ذلك بظلاله على تنظيم المونديال.

ويأتي قرار الإعلان عن تأجيل 4 مباريات لكرة القدم في المكسيك، بعد اندلاع أعمال عنف في أعقاب عملية عسكرية أمس الأحد أسفرت عن مقتل زعيم عصابة المخدرات نميسيو أوسجيرا المعروف باسم إل مينتشو.

وقالت وزارة الدفاع المكسيكية إن “إل منتشو” (60 عاما)، وهو العقل المدبر لعصابة للمخدرات، توفي أثناء احتجازه بعد إصابته في عملية للقوات الخاصة على ساحل المحيط الهادي المكسيكي في ولاية خاليسكو.

وقالت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم على حسابها في مواقع التواصل إن مباراتين من دوري الدرجة الأولى: كيريتارو ضد خواريز في دوري الرجال، وشيفاس ضد أمريكا في دوري السيدات، تم تأجيلهما إلى أجل غير مسمى.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم إلغاء مباراتين أخريين بالدرجة الثانية كان من المقرر إقامتهما أمس الأحد.

وتم إيقاف مباراة للسيدات أمس الأحد بين فريقي نيكاكسا وكيريتارو في أجواسكلينتس عندما فرت اللاعبات من الملعب بعد سماع ضوضاء عالية خارج استاد فيكتوريا والتي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها طلقات نار.

واستؤنفت المباراة في وقت لاحق وفاز نيكاكسا 2-1، وبالتوازي مع ذلك، من المقرر أن يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الأيسلندي يوم الأربعاء المقبل وديا على ملعب كوريخيدورا في كيريتارو.

وقال منظمو بطولة المكسيك المفتوحة للتنس للرجال في أكابولكو إن البطولة ستبدأ اليوم الاثنين كما هو مقرر لها وفقا لبروتوكولات الأمن المعمول بها.

وبعد أنباء عن مقتل إل مينشو، أغلق أعضاء مشتبه بهم في العصابة الطرق السريعة بالسيارات المحترقة كما أحرقوا محلات تجارية في أكثر من ست ولايات.

وتثير أعمال العنف في وادي الحجارة، إحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2026، مخاوف من أن تلقي تلك الأحداث بظلالها على نجاح المكسيك في المشاركة في استضافة المونديال المقبل، حيث من المقرر أن تدور المنافسات بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتستضيف المكسيك 13 مباراة خلال كأس العالم 2026، بما في ذلك المباراة الافتتاحية في 11 يونيو على ملعب أزتيكا، بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتكتسي هذه التطورات حساسية خاصة، ، حيث تم اختيار مدن مثل مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري ضمن قائمة المدن المستضيفة، وهو ما يضع السلطات أمام تحدي تعزيز الاستقرار وضمان سلامة الجماهير والمنتخبات المشاركة.