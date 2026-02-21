بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

تواصل فعاليات “أماسي رمضان ” لليوم الثاني في كافة محافظات المملكة

4 ساعات ago
وطنا اليوم – تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات “أماسي رمضان 2026 ” والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون ،: في كافة محافظات المملكة ، وحضر معالي وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي عرض فرقة الانشاد الديني من دار الاوبرا المصرية في عمان بالمركز الثقافي الملكي،والبلقاء: مركز موسى الساكت ،والزرقاء : مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، والمفرق: قاعة بلدية المفرق الكبرى ، وإربد: مركز إربد الثقافي ، وجرش: مركز جرش الثقافي ، وفي عجلون شارك امين عام وزارة الثقافة نضال العياصرة حضور الفعاليات في مركز عجلون الثقافي، ومادبا :قاعة بلدية مادبا ، الطفيلة: مؤسسة إعمار الطفيلة ، والكرك: مركز الأمير الحسن الثقافي ، ومعان: مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي ، والعقبة : نادي الامير راشد .
واشتملت الفعاليات التي لاقت إقبالاً مجتمعياً واسعاً، على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تحاكي روحانيته وقيمه ومعانيه. بدأت هذه الحفلات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني تسمو بالروحانيات وتحاكي المشاعر والوجدان ، بالإضافة الى فقرات تعنى بالأطفال .


