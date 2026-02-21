بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

تواصل فعاليات “أماسي رمضان ” لليوم الثاني في كافة محافظات المملكة

49 دقيقة ago
تواصل فعاليات “أماسي رمضان ” لليوم الثاني في كافة محافظات المملكة

وطنا اليوم _

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات “أماسي رمضان 2026 ” والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون ،: في كافة محافظات المملكة ، وحضر معالي وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي عرض فرقة الانشاد الديني من دار الاوبرا المصرية في عمان بالمركز الثقافي الملكي،والبلقاء: مركز موسى الساكت ،والزرقاء : مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، والمفرق: قاعة بلدية المفرق الكبرى ، وإربد: مركز إربد الثقافي ، وجرش: مركز جرش الثقافي ، وفي عجلون شارك امين عام وزارة الثقافة نضال العياصرة حضور الفعاليات في مركز عجلون الثقافي، ومادبا :قاعة بلدية مادبا ، الطفيلة: مؤسسة إعمار الطفيلة ، والكرك: مركز الأمير الحسن الثقافي ، ومعان: مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي ، والعقبة : نادي الامير راشد .

واشتملت الفعاليات التي لاقت إقبالاً مجتمعياً واسعاً، على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تحاكي روحانيته وقيمه ومعانيه. بدأت هذه الحفلات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني تسمو بالروحانيات وتحاكي المشاعر والوجدان ، بالإضافة الى فقرات تعنى بالأطفال .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
11:38

أمسية إنشادية مصرية تُحيي ليالي رمضان في عمّان بحضور رسمي وثقافي

11:22

الإدارة الناجحة… عالميا (١)

11:19

ستة اشتباكات وتناقضات في تعديلات الضمان المقترَحة

23:29

إهداء رمضاني إلى سعادة النائب محمد عبدالله البستنجي ….

20:41

الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

20:37

الاستهلاكية المدنية تعلن عن توفّر زيت الزيتون التونسي بدءا من صباح السبت

20:21

تصريحات مثيرة من غوارديولا عن تقليص الفارق أمام آرسنال

20:06

الدوريات الخارجية تطلق مبادرة للحد من الحوادث قبيل موعد الإفطار

20:00

طقس العرب: تقلبات حرارية في الأردن السبت

19:49

بدء تطوير شاطئ البحر الميت السياحي واتفاقية لتشغيله استعدادا لعيد الفطر

19:42

ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية مخز

19:32

عراقجي: مسودة اتفاق مع الأميركيين ستكون جاهزة خلال أيام

وفيات
وفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026