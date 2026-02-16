الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن يفوز بجائزة قيادية إقليمية في دبي

وطنا اليوم:فاز الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن، الدكتور علي الوزني، بجائزة Insurance Mentor of the Year 2026، وذلك ضمن جوائز MENA Intelligent Insurer Awards التي أُقيمت في دبي، تقديراً لدوره في تطوير القيادات والكفاءات في قطاع التأمين.

ويعكس هذا التكريم نهجاً قيادياً مؤسسياً يرتكز على تعزيز ثقافة الاحتراف المهني وبناء القدرات البشرية داخل سوق التأمين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ أفضل الممارسات الإدارية والحوكمية على مستوى القطاع.

وتُعد جوائز MENA Intelligent Insurer من أبرز الجوائز المتخصصة في صناعة التأمين على مستوى المنطقة، حيث تُمنح سنوياً للشخصيات والمؤسسات التي تحقق إنجازات نوعية في مجالات القيادة والابتكار وتطوير الأعمال التأمينية