الفوسفات تستثمر 193 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد يعزز الصناعات الأردنية

وطنا اليوم:استثمرت شركة مناجم الفوسفات الأردنية نحو 193 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لإنتاج حامض الكبريتيك في منطقة الشيدية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية ورفع القيمة المضافة، وتأكيد التزام الشركة بتطوير قدراتها الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالها محليًا ودوليًا.

ويأتي المشروع ضمن خطط الشركة الرامية إلى توسيع عملياتها وتعزيز التكامل الصناعي، إذ يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع قرابة 900 ألف طن سنويًا من حامض الكبريتيك، لاستخدامه في دعم إنتاج حامض الفوسفوريك ضمن مشروع التوسعة الجديد، بما يرفع الطاقة الإنتاجية من 330 ألف طن إلى 550 ألف طن سنويًا، ويعزز استقرار العمليات التشغيلية ويحقق قيمة مضافة ملموسة للصناعة الأردنية.

ويمثل المشروع امتدادًا لسلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست إيجابًا على أدائها المالي والتشغيلي، وأسهمت في تطوير قدراتها وتعزيز مكانتها، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف التوسع في الصناعات التحويلية وبناء مجمعات صناعية متقدمة، بما يدعم تنافسية منتجاتها ويعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما يندرج المشروع ضمن مسار التطوير المستمر الذي تنتهجه الشركة، حيث جرى إبرام اتفاقية رسمية لتنفيذه مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة، وفق أعلى المواصفات العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات الهندسية والبيئية، بما يضمن جودة الإنتاج وكفاءة التشغيل.

ويُعد المشروع خطوة نوعية ذات أثر اقتصادي واضح، إذ يسهم في رفع كفاءة المصانع وتعزيز جاهزيتها لتلبية متطلبات الأسواق، ويوفر فرص عمل جديدة للأيدي العاملة المحلية، فضلًا عن دعم المجتمعات المحلية عبر إيجاد فرص اقتصادية وتنموية، وجذب استثمارات جديدة، وخفض كلف التشغيل، بما يعزز تنافسية المنتجات الأردنية.

ويعكس هذا الاستثمار التزام الشركة بالابتكار وتبني أحدث التقنيات الصناعية والبيئية، ويجسد نموذجًا متقدمًا للتعاون الصناعي الدولي، مؤكدًا قدرة الأردن على تنفيذ مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القيمة المضافة للصناعة الأردنية.