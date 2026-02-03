أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى فقيد الوطن دولة السيد أحمد عبيدات

وطنا اليوم:نعى مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نادر البصول، باسمه وباسم أسرة المستشفى الطبية والإدارية، فقيد الوطن دولة السيد أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق ومدير دائرة المخابرات العامة الأسبق.

وقال البصول، إنّ الوطن فقَدَ برحيل عبيدات قامة وطنية كبيرة، ورجل دولة ترك بصمة واضحة في مسيرة العمل العام، وأسهم بإخلاص وتفانٍ في خدمة الأردن وقيادته الهاشمية، مؤكدًا أن الفقيد كان مثالًا في النزاهة والحكمة والمسؤولية الوطنية.

وأضاف، أنّ مسيرة الراحل الحافلة بالعطاء ستبقى حاضرة في ذاكرة الأردنيين، مشيرًا إلى أن ما قدّمه من جهود مخلصة شكّل نموذجًا يُحتذى في العمل الوطني.

وتقدّم البصول، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وأبناء الوطن كافّة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.