الف مبروك الدكتواره ل بكر شراب العبادي

وطنا اليوم:يتقدم خليل قطيشات والعائلة من الاخ العزيز الدكتور بكر نهار الشراب العبادي بتهنئة والتبريكات بمناسبة تخرج بشهادة الدكتوراه المهنيه في الإدارة

من جامعة American applied university

الولايات المتحده الامريكيه

. اسأل الله لك دوام التوفيق والنجاح وهذه أول خطوات النجاح والمضي قدما نحو مستقبل واعد مشرق يحلو بك كما أرجو لك.مزيد من التقدم والنجاح . هنيئًا لك حصاد تعبك وجهودك ومثابرتك منها للاعلى دكتور