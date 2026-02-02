بنك القاهرة عمان
الف مبروك الدكتواره ل بكر شراب العبادي

ساعتين ago
الف مبروك الدكتواره ل بكر شراب العبادي

وطنا اليوم:يتقدم خليل قطيشات والعائلة من الاخ العزيز الدكتور بكر نهار الشراب العبادي بتهنئة والتبريكات بمناسبة تخرج بشهادة الدكتوراه المهنيه في الإدارة
من جامعة American applied university
الولايات المتحده الامريكيه
. اسأل الله لك دوام التوفيق والنجاح وهذه أول خطوات النجاح والمضي قدما نحو مستقبل واعد مشرق يحلو بك كما أرجو لك.مزيد من التقدم والنجاح . هنيئًا لك حصاد تعبك وجهودك ومثابرتك منها للاعلى دكتور


