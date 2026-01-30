بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رأي وطنا اليوم

نهضة صحية جديدة … وزارة الصحة على طريق التميز

3 ساعات ago
نهضة صحية جديدة … وزارة الصحة على طريق التميز

وطنا اليوم _

عندما نتحدث عن الصحة العامة في أي مجتمع، فإن الحديث لا يقتصر على المستشفيات والأطباء، بل يشمل الرؤية القيادية والإدارة الحكيمة التي تقف خلف كل خطوة، وكل بروتوكول، وكل قرار وفي الأردن، أثبت الدكتور إبراهيم البدور أن القيادة الصحية الحديثة تتطلب أكثر من مجرد إدارة يومية، بل تتطلب إبداعًا علميًا، دقة تنظيمية، وحرصًا على حياة الإنسان.

منذ توليه مهام وزارة الصحة، شهد الأردن تحولًا جذريًا في منهجية العمل داخل الوزارة. فقد تم مراجعة كافة البروتوكولات الصحية المعمول بها، وإعادة ضبطها لتواكب أحدث المعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية الواقع الأردني واحتياجات المواطنين فهذه الخطوة لم تكن مجرد تعديل شكلي، بل كانت نهجًا متكاملًا لتطوير الأداء الطبي والإداري، وتحسين تجربة المريض من أول اتصال بالوزارة وحتى تلقي الخدمة الصحية.

لقد حرص الدكتور البدور على إشراك الكوادر الطبية والإدارية في عملية التطوير، وفتح قنوات مستمرة للتواصل مع جميع العاملين في الميدان الصحي، ما عزز روح الفريق والمسؤولية المشتركة ونتيجة لذلك، لم تعد الإجراءات الصحية عائقًا أمام المواطنين، بل أصبحت محسوبة، مرنة، وسريعة، مع الحفاظ على أعلى درجات الدقة العلمية والعملية.

في هذا العهد، لاحظ المواطن تطورًا ملموسًا في جميع المرافق الصحية، من مستشفيات حكومية ومراكز صحية وحتى العيادات الميدانية فقد تم تنظيم مواعيد المرضى بشكل أكثر فاعلية، تبسيط إجراءات الدخول والخروج، وتحديث نظم التواصل بين المرافق الصحية والمواطنين فهذه التحسينات لم ترتبط فقط بالكفاءة الإدارية، بل انعكست على رضا المواطنين وثقتهم في النظام الصحي، حيث أصبح بالإمكان الاطمئنان على تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب وبمعايير عالمية.

إضافة إلى ذلك، لم يقتصر تركيز الوزارة على تقديم العلاج، بل توسعت الرؤية لتشمل التثقيف الصحي والوقاية فقد أطلقت الوزارة برامج توعوية مبتكرة تستهدف جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الأمراض المزمنة، التغذية السليمة، وأهمية الالتزام بالبروتوكولات الصحية فهذه المبادرات تظهر أن الصحة العامة في الأردن ليست مجرد رد فعل للأمراض، بل استراتيجية مستمرة لحياة أفضل ومستقبل أكثر صحة.

ما يميز الدكتور إبراهيم البدور عن غيره من القيادات هو القدرة على الجمع بين التخطيط الاستراتيجي والمرونة العملية فهو لا يكتفي بوضع خطط على الورق، بل يتابع تنفيذها دقيقة بدقيقة، ويضمن أن كل بروتوكول صحي يُطبق بشكل فعال وعملي فهذه الصرامة في التنفيذ، جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالجانب الإنساني للمريض، جعلت من وزارة الصحة نموذجًا يحتذى به في الحكامة الصحية على مستوى المنطقة.

في النهاية، يمكن القول إن وزارة الصحة في عهد الدكتور إبراهيم البدور تخطت حدود كونها مؤسسة حكومية روتينية، لتصبح رمزًا للتجديد والابتكار والكفاءة. القيادة هنا ليست مجرد منصب، بل مسؤولية حقيقية تجاه حياة المواطن، ورؤية مستقبلية لصحة المجتمع بأسره وفي ظل هذه الرؤية، يثبت الأردن أنه قادر على مواكبة أفضل الممارسات الصحية عالميًا، وأن المواطن الأردني يستحق نظامًا صحيًا متطورًا، يوازي طموحاته ويعكس حضارة ووعي المجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
21:47

احتفالية وطنية مهيبة في كراون بلازا عمّان احتفالًا بعيد ميلاد جلالة الملك

21:30

إقبال لافت على جناح جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية

20:44

على حافة الانهيار.. ضغوط مالية غير مسبوقة تهدد عمل الأمم المتحدة

20:18

النقل البري: 1134 مركبة كهربائية تعمل في خدمات النقل العام

20:10

حول استخدام الكلمات الأجنبية في كلامنا

19:45

البكار : الفرع الإنتاجي لـ مدينة إيزو في بني كنانة سيوفر 250 فرصة عمل

19:38

محاسنة: سد الوحدة يؤمن 35% من مياه الشرب في الأردن

19:30

آل السخن – ديرابان يكرّمون رئيس الديوان الملكي

19:22

غمرت المياه المنازل والأحياء.. المنصات توثق غرق مدينة القصر الكبير المغربية

19:15

مسيرة ضخمة انطلقت من الشركة وجابت شوارع عمّان.. زين تحتفي بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك

19:10

أسرة موقع وطنا نيوز تهنئ بميلاد جلالة الملك الـ64

19:05

الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات قسد

وفيات
وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026