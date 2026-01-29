الأمير الحسن والأميرة ثروت يحضران افتتاح معرض صور وإطلاق كتاب يوثّقان ذاكرة غزة وتراثها الإنساني

وطنا اليوم:حضر سموّ الأمير الحسن بن طلال، ترافقه سموّ الأميرة ثروت الحسن، أمس الثلاثاء، إفتتاح معرض الصور الفوتوغرافية وإطلاق كتاب “غزّة، بوابة العرب إلى المتوسط: ذاكرة وفن”.

ويضم المعرض صوراً نادرة واكتشافات أثرية من أعمال البعثات الفرنسية–الفلسطينية في غزة (1995–2019)، بمبادرة وتنسيق من الأب جان بابتيست همبرت، عالم الآثار الذي عمل في الشرق الأوسط لمدة ثلاثة وخمسين عامًا.

وحضر الفعالية، التي عقدتها جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية، سفراء عدد من الدول لدى المملكة وشخصيات ثقافية ودبلوماسية.

وفي كلمته، تحدث سموّ الأمير عن زيارته لمعرض “كنوز غزة المنقذة: 5000 عام من التاريخ” في معهد العالم العربي في باريس العام الماضي، مشيرًا إلى أن كثيراً من القطع المعروضة لم تكن لتبقى لولا نقلها من غزة قبل عقدين ووضعها في حفظ آمن ضمن مقتنيات متحف جنيف للتاريخ والفنون، مؤكدا أن هذه الأعمال، تماماً كأصحابها الفلسطينيين، لا تزال في حالة نزوح.

ولفت سمو الأمير إلى أن الفلسطينيين حُرموا خلال معظم الحقبة الحديثة من تطوير برنامج وطني للتنقيب الأثري يتيح لهم سرد روايتهم بأنفسهم، الأمر الذي جعل من علم الآثار ليس مجرد دليل تاريخي، بل فعل مقاومة ضد المحو والتغييب.

وأشار سموّه إلى ما أورده المؤرخ الأسكتلندي ويليام دالريمبل حول شيوع النظرة المختزِلة لغزة بإعتبارها مجرد مخيم كبير للاجئين، مؤكدًا أن غزة في حقيقتها تُعدّ واحدة من أقدم المراكز الحضرية في العالم، وأنها لم تكن يوماً هامشا للتاريخ، بل بوابة بين إفريقيا وآسيا، تصل عمق العالم العربي بالمتوسط، ومنه إلى أوروبا.

وتوقف سموّه عند طبقات غزة العمرانية المتراكمة عبر العصور، من العصرين البرونزي والحديدي، مروراً بالآشوريين والإغريق والرومان والبيزنطيين، ثم العصور الإسلامية والصليبية والمملوكية والعثمانية، واصفاً ذلك بأنه حوار ممتد عبر الزمن.

وأشار سمو الأمير إلى ميناء البلاخية في بيت لاهيا، حيث كشفت التنقيبات سابقاً عن معالم من الحقبة الرومانية كانت تعكس مدينة متوسطية متصلة ومفتوحة، قبل تدميرها في عام 2023.

وأكد سموّه أن هذا المعرض والكتاب المصاحب له يدعوان إلى إستحضار غزة بما هي ذاكرة وهوية وتاريخ إنساني، بعيداً عن إختزالها في مشهد الصراع، داعياً إلى حماية هذا الإرث بإعتباره جزءًا من إنسانيتنا المشتركة.