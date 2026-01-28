هيئة شباب كلنا الأردن وبالتعاون مع مديرية ثقافة مادبا ينظمان معرض الكتاب المجاني 

وطنا اليوم -احتفالًا بميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وبالشراكة مع مديرية ثقافة مادبا، معرض الكتاب المجاني ، بحضور لافت من الشباب والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي.

وقال الدكتور حسن الشوابكة منسق الهيئة في مادبا أن هذا المعرض يجسد التوجهات الوطنية التي يقودها جلالة الملك في الاستثمار بالإنسان الأردني، ولا سيما فئة الشباب، بوصفهم المحرك الأساسي لمسيرة التنمية الشاملة، وأوضح أن توفير الكتاب مجانًا يحمل دلالة عميقة مفادها أن المعرفة حق للجميع، وأن بناء الوعي يبدأ من إتاحة مصادر التعلم دون عوائق. وأضاف الشوابكة أن هيئة شباب كلنا الأردن تحرص باستمرار على تنفيذ مبادرات نوعية تعزز الثقافة، وترسخ قيم القراءة والتفكير، وتفتح أمام الشباب مساحات أوسع للاطلاع وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات المعاصرة بعقل منفتح وفكر مستنير.

ورفع الدكتور الشوابكة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة، كما عبّر عن شكره وتقديره لجميع الجهات الداعمة والشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذه الفعالية، مؤكدًا أن العمل التشاركي هو الأساس لتحقيق أثر مستدام في المجتمع.

من جانبه، أشار مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة إلى أن تنظيم معرض الكتاب المجاني يندرج ضمن رسالة وزارة الثقافة الرامية إلى نشر الوعي الثقافي، وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة، وتعزيز مكانة القراءة في الحياة اليومية للمواطن، وأكد أن الكتاب لا يزال الأداة الأهم في بناء الفكر، وصقل الشخصية، وتنمية الحس النقدي والإبداعي، خصوصًا لدى فئة الشباب. وأضاف الرواحنة أن وزارة الثقافة تعمل، من خلال مديرياتها في المحافظات، على دعم المبادرات الثقافية التي تجعل الثقافة قريبة من الناس، وتحوّل القراءة إلى ممارسة مجتمعية راسخة، مؤكدا على أهمية الشراكة مع المؤسسات الشبابية والوطنية، لما لها من دور فاعل في تحقيق التكامل بين الثقافة والشباب، وبناء مجتمع معرفي واعٍ، قادر على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.