بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج

دقيقة واحدة ago
ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج

وطنا اليوم:هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة حلول ذكرى الاسراء والمعراج الشريفين.
ونشر ولي العهد عبر الانستغرام بهذه المناسبة آية قرآنية من سورة الإسراء: “سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:15

المبكة رانيا: في الإسراء والمعراج رسالة بأن ما عند الله دائماً خير وأعظم

19:39

لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر

19:32

استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

19:26

اكتشافات جوية في بادية الزرقاء تكشف منظومة صيد حجرية

19:13

النشامى تحت 23 يودعون كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح

19:07

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

16:47

مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

16:22

14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

16:14

المبعوث الأميركي يفتح ملف الأموال المهرَّبة في العراق

15:35

مؤشر إبسوس : 77 % من الأردنيين متفائلين بعام 2026 اقتصادي

15:17

أستراليا.. حجب 4.7 مليون حساب على مواقع التواصل أصحابها أطفال

14:59

مرسوم أميري بسحب الجنسية من سفير الكويت الحالي في لندن

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026