ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج

وطنا اليوم:هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة حلول ذكرى الاسراء والمعراج الشريفين.

ونشر ولي العهد عبر الانستغرام بهذه المناسبة آية قرآنية من سورة الإسراء: “سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.