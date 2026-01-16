وطنا اليوم:هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة حلول ذكرى الاسراء والمعراج الشريفين.
ونشر ولي العهد عبر الانستغرام بهذه المناسبة آية قرآنية من سورة الإسراء: “سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.
ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج
